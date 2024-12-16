Сили ППО збили 27 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

Уночі 16 грудня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів. Силам ППО знищили 27 ворожих дронів.
Головні тези:
- Силам ППО вдалося збити 27 ударних БпЛА типу 'Shahed' та безпілотників інших типів під час атаки РФ на Україну.
- За даними військових, ударні дрони були запущені з російських міст Брянськ та Орел.
- Протягом тижня Росія владушковувала майже 630 авіаційних бомб, 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів на територію України.
- Президент України Володимир Зеленський висловив подяку воїнам, які захищають країну, та закликав до єдності та сили для перемоги над терором.
- Зеленський закликав світ стати єдиним і сильним, щоб примусити Росію відмовитися від терору й досягти справедливого миру.
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Як зазначають військові, станом на 08:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.
Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА — в повітрі.
Повідомляється, що загарбники запускали дрони з районів російських міст Брянськ та Орел. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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