Сили ППО збили 27 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

Уночі 16 грудня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів. Силам ППО знищили 27 ворожих дронів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 08:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА — в повітрі.

Повідомляється, що загарбники запускали дрони з районів російських міст Брянськ та Орел. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила, — підсумували Повітряні сили ЗСУ. Поширити

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів. Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити