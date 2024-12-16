Сили ППО збили 27 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 27 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 27 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну
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Уночі 16 грудня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів. Силам ППО знищили 27 ворожих дронів.

Головні тези:

  • Силам ППО вдалося збити 27 ударних БпЛА типу 'Shahed' та безпілотників інших типів під час атаки РФ на Україну.
  • За даними військових, ударні дрони були запущені з російських міст Брянськ та Орел.
  • Протягом тижня Росія владушковувала майже 630 авіаційних бомб, 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів на територію України.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив подяку воїнам, які захищають країну, та закликав до єдності та сили для перемоги над терором.
  • Зеленський закликав світ стати єдиним і сильним, щоб примусити Росію відмовитися від терору й досягти справедливого миру.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 08:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА — в повітрі.

Повідомляється, що загарбники запускали дрони з районів російських міст Брянськ та Орел. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила, — підсумували Повітряні сили ЗСУ.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів. Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей, — повідомив Володимир Зеленський.

Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру, — закликав Володимир Зеленський.

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