Сили ППО збили 56 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Російські окупанти в ніч на 15 грудня випустили по Україні 108 дронів. Українські захисники збили 56 ворожих БПЛА.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни запускали ударні дрони з чотирьох районів в Росії — Курськ, Орел, Брянськ та Міллєрово. Також вночі ворог атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300.

Станом на 8:30 відомо про знищення 56 "Шахедів" та безпілотників інших типів. ППО працювала в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію ще 49 дронів не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, через падіння збитих дронів пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про вибух о 7:06. Він також повідомив, що на місце виїхали рятувальні служби.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що ворог атакував місто БпЛА.

Зранку російський агресор атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників. Поширити

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізно ввечері 14 грудня та сьогодні вранці у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони.

Бійці Повітряного командування "Схід" знищили над регіоном три російські "Шахеди".

Через російську атаку є пошкодження у приватному секторі у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.