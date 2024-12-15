Сили ППО збили 56 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Російські окупанти в ніч на 15 грудня випустили по Україні 108 дронів. Українські захисники збили 56 ворожих БПЛА.
Головні тези:
- У ніч на 15 грудня російські окупанти випустили 108 дронів по Україні, з яких українські захисники збили 56 ворожих БПЛА.
- Росіяни запускали ударні дрони з чотирьох районів в Росії та атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300.
- ППО успішно працювала в багатьох областях України, завдяки чому 49 дронів не досягли цілей, а ще три повернулися на територію Росії.
- Наслідки атаки РФ на Україну включають пошкодження об'єктів інфраструктури, будинків, автомобілів та постраждалих громадян у різних регіонах країни.
- Силами протиповітряної оборони вдалося знищити три російські дрони, запобігши їхній небезпечній дії на території України.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, росіяни запускали ударні дрони з чотирьох районів в Росії — Курськ, Орел, Брянськ та Міллєрово. Також вночі ворог атакував Україну зенітною керованою ракетою С-300.
Станом на 8:30 відомо про знищення 56 "Шахедів" та безпілотників інших типів. ППО працювала в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Через активну протидію ще 49 дронів не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.
Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, через падіння збитих дронів пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про вибух о 7:06. Він також повідомив, що на місце виїхали рятувальні служби.
Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що ворог атакував місто БпЛА.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізно ввечері 14 грудня та сьогодні вранці у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони.
Бійці Повітряного командування "Схід" знищили над регіоном три російські "Шахеди".
Через російську атаку є пошкодження у приватному секторі у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.
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