Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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Российские оккупанты в ночь на 15 декабря выпустили по Украине 108 дронов. Украинские защитники сбили 56 вражеских БПЛА.

Главные тезисы

  • В ночь на 15 декабря российские кафиры выпустили 108 дронов по Украине, из которых украинские защитники сбили 56 вражеских БПЛА.
  • Россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России и атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300.
  • ПВО успешно работала во многих областях Украины, благодаря чему 49 дронов не достигли целей, а еще три вернулись на территорию России.
  • Последствия атаки РФ на Украину включают в себя повреждения объектов инфраструктуры, домов, автомобилей и пострадавших граждан в разных регионах страны.
  • Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить три российских дрона, предотвратив их опасное действие на территории Украины.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России — Курск, Орел, Брянск и Миллерово. Также ночью враг атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300.

По состоянию на 8.30 известно об уничтожении 56 "Шахедов" и беспилотников других типов ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия еще 49 дронов не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, из-за падения сбитых дронов поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взрыве в 7:06. Он также сообщил, что на место выехали спасательные службы.

Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что враг атаковал город БпЛА.

Утром российский агрессор атаковал город БпЛА типа Shahed 131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны.

Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеда".

Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

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