Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Российские оккупанты в ночь на 15 декабря выпустили по Украине 108 дронов. Украинские защитники сбили 56 вражеских БПЛА.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России — Курск, Орел, Брянск и Миллерово. Также ночью враг атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300.

По состоянию на 8.30 известно об уничтожении 56 "Шахедов" и беспилотников других типов ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия еще 49 дронов не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, из-за падения сбитых дронов поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взрыве в 7:06. Он также сообщил, что на место выехали спасательные службы.

Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что враг атаковал город БпЛА.

Утром российский агрессор атаковал город БпЛА типа Shahed 131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника. Поделиться

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны.

Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеда".

Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.