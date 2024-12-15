Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Российские оккупанты в ночь на 15 декабря выпустили по Украине 108 дронов. Украинские защитники сбили 56 вражеских БПЛА.
Главные тезисы
- В ночь на 15 декабря российские кафиры выпустили 108 дронов по Украине, из которых украинские защитники сбили 56 вражеских БПЛА.
- Россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России и атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300.
- ПВО успешно работала во многих областях Украины, благодаря чему 49 дронов не достигли целей, а еще три вернулись на территорию России.
- Последствия атаки РФ на Украину включают в себя повреждения объектов инфраструктуры, домов, автомобилей и пострадавших граждан в разных регионах страны.
- Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить три российских дрона, предотвратив их опасное действие на территории Украины.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России — Курск, Орел, Брянск и Миллерово. Также ночью враг атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300.
По состоянию на 8.30 известно об уничтожении 56 "Шахедов" и беспилотников других типов ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Из-за активного противодействия еще 49 дронов не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в Россию.
Как отмечают Воздушные силы ВСУ, из-за падения сбитых дронов поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взрыве в 7:06. Он также сообщил, что на место выехали спасательные службы.
Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что враг атаковал город БпЛА.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны.
Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеда".
Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-