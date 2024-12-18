Сили ППО збили 51 російський "шахед" під час атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 51 російський "шахед" під час атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 51 російський "шахед" під час атаки на Україну
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У ніч на 18 грудня армія РФ застосувала проти України 81 безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Протиповітряній обороні  вдалось знищити 51 з них.

Головні тези:

  • Українська Повітряна оборона забезпечила збиття 51 російського безпілотника типу Shahed під час масштабної атаки РФ на країну.
  • Росія здійснила 12-й за рік масований удар по українській енергетичній системі, використовуючи крилаті і балістичні ракети.
  • Керовані авіаційні бомби, випущені РФ, стали серйозною загрозою для українських військових та мирного населення.
  • Російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами, що призвело до поранень понад двох тисяч українських військових.
  • Для відбиття повітряної атаки армії РФ на Україну були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші оборонні підрозділи.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, безпілотники, згідно з повідомленням Повітряних сил, були запущені з території російських Брянська, Курська, Міллерово, Орла.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи РЕБ; мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 дрона типу Shahed й безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській та низці інших областей.

Зокрема 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

РФ здійснила 12-й за рік масований удар по енергетиці України

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, 13 грудня відбувся 12-й за рік масований удар по енергетичній системі країни. Для цих атак Росія застосовувала як крилаті, так і балістичні ракети.

Це кількість ракет, спрямованих виключно на енергетичні об’єкти, — наголосив представник України.

Сергій Кислиця також повідомив, що російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами. З лютого 2023 року зафіксовано 4,95 тисячі таких випадків, які призвели до поранень понад двох тисяч українських військових.

Керовані авіаційні бомби є одними з найнебезпечніших. Протягом одного тижня Росія випустила близько 500 таких бомб по позиціях українських військових та житлових кварталах, — додав Кислиця.

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