Сили ППО збили 51 російський "шахед" під час атаки на Україну

У ніч на 18 грудня армія РФ застосувала проти України 81 безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 51 з них.
Головні тези:
- Українська Повітряна оборона забезпечила збиття 51 російського безпілотника типу Shahed під час масштабної атаки РФ на країну.
- Росія здійснила 12-й за рік масований удар по українській енергетичній системі, використовуючи крилаті і балістичні ракети.
- Керовані авіаційні бомби, випущені РФ, стали серйозною загрозою для українських військових та мирного населення.
- Російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами, що призвело до поранень понад двох тисяч українських військових.
- Для відбиття повітряної атаки армії РФ на Україну були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші оборонні підрозділи.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, безпілотники, згідно з повідомленням Повітряних сил, були запущені з території російських Брянська, Курська, Міллерово, Орла.
До відбиття повітряної атаки були залучені авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи РЕБ; мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 дрона типу Shahed й безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській та низці інших областей.
Зокрема 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
РФ здійснила 12-й за рік масований удар по енергетиці України
Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, 13 грудня відбувся 12-й за рік масований удар по енергетичній системі країни. Для цих атак Росія застосовувала як крилаті, так і балістичні ракети.
Сергій Кислиця також повідомив, що російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами. З лютого 2023 року зафіксовано 4,95 тисячі таких випадків, які призвели до поранень понад двох тисяч українських військових.
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