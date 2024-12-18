Сили ППО збили 51 російський "шахед" під час атаки на Україну

У ніч на 18 грудня армія РФ застосувала проти України 81 безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 51 з них.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, безпілотники, згідно з повідомленням Повітряних сил, були запущені з території російських Брянська, Курська, Міллерово, Орла.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи РЕБ; мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 дрона типу Shahed й безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській та низці інших областей.

Зокрема 30 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

РФ здійснила 12-й за рік масований удар по енергетиці України

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, 13 грудня відбувся 12-й за рік масований удар по енергетичній системі країни. Для цих атак Росія застосовувала як крилаті, так і балістичні ракети.

Це кількість ракет, спрямованих виключно на енергетичні об’єкти, — наголосив представник України. Поширити

Сергій Кислиця також повідомив, що російські війська продовжують використовувати боєприпаси з токсичними хімічними речовинами. З лютого 2023 року зафіксовано 4,95 тисячі таких випадків, які призвели до поранень понад двох тисяч українських військових.