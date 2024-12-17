Сили ППО збили 20 ворожих "шахедів" під час атаки РФ на Україну

17 грудня протиповітряна оборона України знищила 20 російських дронів у 5 областях. Ще за одним триває полювання, 10 – не досягли своїх цілей.

У Повітряних цілях озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, з 23.00 16 грудня противник атакував Україну 31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел — РФ.

Станом на 12.00 вівторка, за даними ПС ЗСУ, підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА ще перебуває в повітрі.

Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Бойова робота триває! Дані можуть оновлюватися. Поширити

У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів

Як повідомили в КМВА, внаслідок атаки дронів:

в Солом'янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні;

в Печерському районі пошкоджено вікно в житловому будинку;

в Дніпровському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку;

в Голосіївському районі виявлено уламок у дворі житлового будинку.

Інформації щодо постраждалих не надходило.