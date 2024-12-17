Сили ППО збили 20 ворожих "шахедів" під час атаки РФ на Україну

17 грудня протиповітряна оборона України знищила 20 російських дронів у 5 областях. Ще за одним триває полювання, 10 – не досягли своїх цілей.
Головні тези:
- Сили ППО успішно збили 20 ударних "шахедів" під час нападу РФ на Україну.
- Противник атакував Україну безпілотниками з районів Брянськ та Орел.
- Повітряна оборона знищила ворожі дрони в Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
- У результаті активної протидії десять безпілотників не здійснили напад та один досі у повітрі.
- У Києві зафіксовано пошкодження у різних районах внаслідок атаки дронів, але інформації про постраждалих немає.
У Повітряних цілях озвучили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, з 23.00 16 грудня противник атакував Україну 31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел — РФ.
Станом на 12.00 вівторка, за даними ПС ЗСУ, підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА ще перебуває в повітрі.
У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів
Як повідомили в КМВА, внаслідок атаки дронів:
в Солом'янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні;
в Печерському районі пошкоджено вікно в житловому будинку;
в Дніпровському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку;
в Голосіївському районі виявлено уламок у дворі житлового будинку.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-