Силы ПВО сбили 20 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину

17 декабря противовоздушная оборона Украины уничтожила 20 российских дронов в 5 областях. Еще за одним продолжается охота, 10 – не достигли своих целей.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно сбили 20 ударных "шахедов" во время нападения РФ на Украину.
- Противник атаковал Украину беспилотниками из районов Брянск и Орел.
- Воздушная оборона уничтожила вражеские дроны в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
- В результате активного противодействия десять беспилотников не совершили нападение и один до сих пор в воздухе.
- В Киеве зафиксированы повреждения в разных районах в результате атаки дронов, но информации о пострадавших нет.
В воздушных целях озвучили детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, с 23.00 16 декабря противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел — РФ.
По состоянию на 12.00 вторника, по данным ПС ВСУ, подтверждено сбивание 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
В результате активного противодействия сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БПЛА еще находится в воздухе.
В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов
Как сообщили в КМВА, в результате атаки дронов:
в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. В частности, обнаружены обломки на территории больницы;
в Печерском районе повреждено окно в жилом доме;
в Днепровском районе повреждено остекление окон в жилом доме;
в Голосеевском районе обнаружен обломок во дворе жилого дома.
Информация о пострадавших не поступала.
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