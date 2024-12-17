Силы ПВО сбили 20 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину

17 декабря противовоздушная оборона Украины уничтожила 20 российских дронов в 5 областях. Еще за одним продолжается охота, 10 – не достигли своих целей.

В воздушных целях озвучили детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 23.00 16 декабря противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел — РФ.

По состоянию на 12.00 вторника, по данным ПС ВСУ, подтверждено сбивание 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате активного противодействия сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БПЛА еще находится в воздухе.

Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Боевая работа продолжается! Данные могут быть обновлены. Поделиться

В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов

Как сообщили в КМВА, в результате атаки дронов:

в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. В частности, обнаружены обломки на территории больницы;

в Печерском районе повреждено окно в жилом доме;

в Днепровском районе повреждено остекление окон в жилом доме;

в Голосеевском районе обнаружен обломок во дворе жилого дома.

Информация о пострадавших не поступала.