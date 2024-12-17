Силы ПВО сбили 20 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 20 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 20 вражеских "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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17 декабря противовоздушная оборона Украины уничтожила 20 российских дронов в 5 областях. Еще за одним продолжается охота, 10 – не достигли своих целей.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 20 ударных "шахедов" во время нападения РФ на Украину.
  • Противник атаковал Украину беспилотниками из районов Брянск и Орел.
  • Воздушная оборона уничтожила вражеские дроны в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
  • В результате активного противодействия десять беспилотников не совершили нападение и один до сих пор в воздухе.
  • В Киеве зафиксированы повреждения в разных районах в результате атаки дронов, но информации о пострадавших нет.

В воздушных целях озвучили детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 23.00 16 декабря противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел — РФ.

По состоянию на 12.00 вторника, по данным ПС ВСУ, подтверждено сбивание 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате активного противодействия сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БПЛА еще находится в воздухе.

Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Боевая работа продолжается! Данные могут быть обновлены.

В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов

Как сообщили в КМВА, в результате атаки дронов:

  • в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. В частности, обнаружены обломки на территории больницы;

  • в Печерском районе повреждено окно в жилом доме;

  • в Днепровском районе повреждено остекление окон в жилом доме;

  • в Голосеевском районе обнаружен обломок во дворе жилого дома.

Информация о пострадавших не поступала.

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