В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" РФ во время атаки на Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" РФ во время атаки на Украину

В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" РФ во время атаки на Украину
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

В ночь на 25 ноября в Беларуси зафиксировали рекордно высокое количество "Шахедов", залетевших во время атаки РФ во время атаки на Украину. В частности, "потерялось" более 30 дронов.

Главные тезисы

  • В ночь на 25 ноября наблюдалось рекордное количество "шахедов", залетевших в Беларусь во время атаки РФ на Украину.
  • Воздушные силы Украины осуществили сопровождение и отражение атаки более 145 беспилотников, управляемых РФ по разным направлениям.
  • Зафиксированы авиационные атаки ударными беспилотниками разных типов, включая управляемые авиабомбы и ракеты Х-59/69.
  • По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной Украины сбит 71 беспилотник РФ в различных областях страны.
  • Противник постоянно меняет тактику и использует ударные беспилотники в течение дня, не ограничиваясь только ночными атаками.

Сколько русских дронов залетело в Беларусь на этот раз

Как сообщает аналитический проект "Белорусский Гаюн", за сутки в Беларусь зашли 38 "Шахедов".

По меньшей мере, один из них был сбит, а белорусская авиация поднималась в воздух четыре раза. Этот показатель стал абсолютным рекордом за все время наблюдений.

Фото — t.me/Hajun_BY

По меньшей мере, один "Шахед" долетел до Мозыря. Зафиксированы десятки полетов через "белорусский коридор". Также, по меньшей мере, трижды беспилотники залетали в Гомельский район, в частности в районе пограничного перехода Новая Гута.

Кроме того, мониторы отметили, что девять беспилотников вернулись в воздушное пространство Украины.

Силы ПВО сбили 71 российский "шахед" во время атаки на Украину

Как отмечается, в ночь на 25 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Крыма.

Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

71 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется.

В Воздушных силах напомнили, что 24 ноября с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками разных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Поскольку противник постоянно изменяет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может изменяться. Раньше атаки «шахедов» осуществлялись только в ночное время — в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БПЛА и в течение дня.

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