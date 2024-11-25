В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" РФ во время атаки на Украину

В ночь на 25 ноября в Беларуси зафиксировали рекордно высокое количество "Шахедов", залетевших во время атаки РФ во время атаки на Украину. В частности, "потерялось" более 30 дронов.
Главные тезисы
- В ночь на 25 ноября наблюдалось рекордное количество "шахедов", залетевших в Беларусь во время атаки РФ на Украину.
- Воздушные силы Украины осуществили сопровождение и отражение атаки более 145 беспилотников, управляемых РФ по разным направлениям.
- Зафиксированы авиационные атаки ударными беспилотниками разных типов, включая управляемые авиабомбы и ракеты Х-59/69.
- По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной Украины сбит 71 беспилотник РФ в различных областях страны.
- Противник постоянно меняет тактику и использует ударные беспилотники в течение дня, не ограничиваясь только ночными атаками.
Сколько русских дронов залетело в Беларусь на этот раз
Как сообщает аналитический проект "Белорусский Гаюн", за сутки в Беларусь зашли 38 "Шахедов".
По меньшей мере, один из них был сбит, а белорусская авиация поднималась в воздух четыре раза. Этот показатель стал абсолютным рекордом за все время наблюдений.
Кроме того, мониторы отметили, что девять беспилотников вернулись в воздушное пространство Украины.
Силы ПВО сбили 71 российский "шахед" во время атаки на Украину
Как отмечается, в ночь на 25 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Крыма.
Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.
К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
71 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется.
В Воздушных силах напомнили, что 24 ноября с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками разных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
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