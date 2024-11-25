В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" РФ во время атаки на Украину

В ночь на 25 ноября в Беларуси зафиксировали рекордно высокое количество "Шахедов", залетевших во время атаки РФ во время атаки на Украину. В частности, "потерялось" более 30 дронов.

Сколько русских дронов залетело в Беларусь на этот раз

Как сообщает аналитический проект "Белорусский Гаюн", за сутки в Беларусь зашли 38 "Шахедов".

По меньшей мере, один из них был сбит, а белорусская авиация поднималась в воздух четыре раза. Этот показатель стал абсолютным рекордом за все время наблюдений.

Фото — t.me/Hajun_BY

По меньшей мере, один "Шахед" долетел до Мозыря. Зафиксированы десятки полетов через "белорусский коридор". Также, по меньшей мере, трижды беспилотники залетали в Гомельский район, в частности в районе пограничного перехода Новая Гута. Поделиться

Кроме того, мониторы отметили, что девять беспилотников вернулись в воздушное пространство Украины.

Силы ПВО сбили 71 российский "шахед" во время атаки на Украину

Как отмечается, в ночь на 25 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Крыма.

Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Поделиться

71 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется.

В Воздушных силах напомнили, что 24 ноября с 10.00 по 17.30 враг нанес повторный удар беспилотниками разных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.