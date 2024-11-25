До Білорусі залетіла рекордна кількість "шахедів" РФ під час атаки на Україну

У ніч проти 25 листопада в Білорусі зафіксували рекордно високу кількість "Шахедів", що залетіли під час атаки РФ під час атаки на Україну. Зокрема “загубилося” понад 30 дронів.

Скільки російських дронів залетіло до Білорусі цього разу

Як повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" за добу до Білорусі зайшли 38 "Шахедів".

Щонайменше один із них був збитий, а білоруська авіація піднімалася в повітря чотири рази. Цей показник став абсолютним рекордом за весь час спостережень.

Фото — t.me/Hajun_BY

Щонайменше один "Шахед" долетів до Мозиря. Зафіксовано десятки польотів через "білоруський коридор". Також щонайменше тричі безпілотники залітали в Гомельський район, зокрема в районі прикордонного переходу Нова Гута. Поширити

Крім того, монітори зауважили, що дев’ять безпілотників повернулися назад у повітряний простір України.

Сили ППО збили 71 російський "шахед" під час атаки на Україну

Як зазначається, у ніч на 25 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., ТОТ Криму.

Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. Поширити

71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.Інформація оновлюється.

У Повітряних силах нагадали, що 24 листопада з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.