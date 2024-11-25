До Білорусі залетіла рекордна кількість "шахедів" РФ під час атаки на Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

До Білорусі залетіла рекордна кількість "шахедів" РФ під час атаки на Україну

До Білорусі залетіла рекордна кількість "шахедів" РФ під час атаки на Україну
Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

У ніч проти 25 листопада в Білорусі зафіксували рекордно високу кількість "Шахедів", що залетіли під час атаки РФ під час атаки на Україну. Зокрема “загубилося” понад 30 дронів.

Головні тези:

  • У ніч на 25 листопада спостерігалася рекордна кількість “шахедів”, які залетіли до Білорусі під час атаки РФ на Україну.
  • Повітряні сили України здійснили супровід та відбиття атаки понад 145 безпілотників, керованих РФ з різних напрямків.
  • Зафіксовано авіаційні атаки ударними безпілотниками різних типів, включаючи керовані авіабомби та ракети Х-59/69.
  • Станом на 11.00 протиповітряною обороною України збито 71 безпілотник РФ в різних областях країни.
  • Противник постійно змінює тактику та зараз використовує ударні безпілотники протягом дня, не обмежуючись лише нічними атаками.

Скільки російських дронів залетіло до Білорусі цього разу

Як повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" за добу до Білорусі зайшли 38 "Шахедів".

Щонайменше один із них був збитий, а білоруська авіація піднімалася в повітря чотири рази. Цей показник став абсолютним рекордом за весь час спостережень.

Фото — t.me/Hajun_BY

Щонайменше один "Шахед" долетів до Мозиря. Зафіксовано десятки польотів через "білоруський коридор". Також щонайменше тричі безпілотники залітали в Гомельський район, зокрема в районі прикордонного переходу Нова Гута.

Крім того, монітори зауважили, що дев’ять безпілотників повернулися назад у повітряний простір України.

Сили ППО збили 71 російський "шахед" під час атаки на Україну

Як зазначається, у ніч на 25 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., ТОТ Криму.

Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.Інформація оновлюється.

У Повітряних силах нагадали, що 24 листопада з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки «шахедів» здійснювались лише у нічний час — в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БпЛА і протягом дня. 

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
До Білорусі другий день поспіль залітають російські МіГ-31К
До Білорусі другий день поспіль залітають російські МіГ-31К
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
До Білорусі та Молдови залетіли "шахеди" після атаки РФ на Україну
До Білорусі та Молдови залетіли "шахеди" після атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 71 російський "шахед" під час атаки на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 71 російський "шахед" під час атаки на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?