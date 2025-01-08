В Беларусь за ночь залетело 17 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В Беларусь за ночь залетело 17 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В Беларусь за ночь залетело 17 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

В ночь на 8 января во время очередного российского обстрела Украины 17 беспилотников типа Shahed вошли в воздушное пространство Беларуси. Они залетали в разное время.

Главные тезисы

  • В ночь на 8 января 17 беспилотников типа Shahed вторглись в воздушное пространство Беларуси в результате российской атаки на Украину.
  • В разное время ночи дроны залетали из Брянской области России в разные направления в Беларусь, где их сбивали противовоздушные силы.
  • В ходе новой атаки РФ украинские силы уничтожили 41 беспилотник типа Shahed и имитаторы других типов в разных областях Украины.
  • Сбитые вражеские дроны самолетно потеряны или направились в Беларусь, что стало одним из случаев вторжения беспилотников в эту страну.
  • Воздушные силы ВСУ продолжают отстаивать воздушное пространство Украины от угроз и призывают к общим победам в борьбе.

Российские "шахеды" в который раз залетели в Беларусь

Как сообщает Telegram-канал "Белорусские Гаюн", дроны прилетели из Брянской области России и двигались в направлениях:

  • Полесский заповедник,

  • Комарин,

  • Лоев,

  • День,

  • Наровля,

  • Брагин,

  • Асаревичи.

Первый Shahed залетел в Белоруссию в 00:43 по киевскому времени, другие — в период с 01:19 до 05:55.

Следует отметить, что авиация Военно-воздушных сил Беларуси оставалась на земле.

Силы ПВО сбили 41 дрон во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новая атака армии РФ началась еще в 19.30 7 января.

В этот раз страна-агрессорка использовала 64 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — России.

К уничтожению враждебных целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По словам защитников, по состоянию на 09:00 удалось успешно сбить 41 БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении России, один — в Беларусь. Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают воздушные силы ВСУ.

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