До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок
Категорія
Україна
Дата публікації

До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок

До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок
Джерело:  Reuters

4 листопада до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Це її восьмий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Головні тези:

 

  • Міністр закордонних справ Німеччини підтримала право України на самооборону та можливість використання німецької зброї для захисту від можливих загроз.
  • Бербок зазначила важливість превентивних заходів у відповідь на загрози безпеки та небезпеку від російських військ.
  • Під час візиту до Києва глава МЗС Німеччини має зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
  • Бербок наголосила на важливості збереження елементу стримування та не дати переваги російським військам через публічне обговорення масштабів протидійних заходів.

Що відомо про візит Анналени Бербок до Німеччини

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі, — зазначила Барбок.

Міністр закордонних справ Німеччини під час візиту має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Бербок підтримала удари України німецькою зброєю по території РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше зазначила, що Україна зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включаючи можливі удари по військових об'єктах углиб РФ.

Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.

Право України на самооборону не означає, що вона повинна чекати, поки ракета перетне кордон або влучить у місто, як-от Харків, перед тим як реагувати, — заявила Бербок, додавши, що навіть найсучасніша протиповітряна оборона не завжди може запобігти таким загрозам.

Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.

Водночас масштаби таких дій не будуть обговорюватися публічно, щоб зберегти елемент стримування і не дати переваги російським військам, — наголосила Бербок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина заявила про новий успіх України та провал РФ на тлі війни
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина оновила список чергової військової допомоги Україні. Що туди ввійшло
Leopard
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в НАТО. Німеччина несподівано почала змінювати свою позицію
Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?