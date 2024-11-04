До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок

4 листопада до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Це її восьмий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про візит Анналени Бербок до Німеччини

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі, — зазначила Барбок. Поширити

Міністр закордонних справ Німеччини під час візиту має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Бербок підтримала удари України німецькою зброєю по території РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше зазначила, що Україна зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включаючи можливі удари по військових об'єктах углиб РФ.

Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.

Право України на самооборону не означає, що вона повинна чекати, поки ракета перетне кордон або влучить у місто, як-от Харків, перед тим як реагувати, — заявила Бербок, додавши, що навіть найсучасніша протиповітряна оборона не завжди може запобігти таким загрозам. Поширити

Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.