До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анналена Бербок

4 листопада до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Це її восьмий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Німеччини підтримала право України на самооборону та можливість використання німецької зброї для захисту від можливих загроз.
- Бербок зазначила важливість превентивних заходів у відповідь на загрози безпеки та небезпеку від російських військ.
- Під час візиту до Києва глава МЗС Німеччини має зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
- Бербок наголосила на важливості збереження елементу стримування та не дати переваги російським військам через публічне обговорення масштабів протидійних заходів.
Що відомо про візит Анналени Бербок до Німеччини
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.
Міністр закордонних справ Німеччини під час візиту має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.
Бербок підтримала удари України німецькою зброєю по території РФ
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше зазначила, що Україна зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включаючи можливі удари по військових об'єктах углиб РФ.
Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.
Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.
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