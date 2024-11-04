В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

4 ноября в Киев прибыла министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это ее восьмой визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Что известно о визите Анналены Бербок в Германию

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.

Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе, — отметила Барбок. Поделиться

Министр иностранных дел Германии во время визита должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Бербок поддержала удары Украины немецким оружием по территории РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее отметила, что Украина сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам в глубь РФ.

Как отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Украина имеет право защищаться, не дожидаясь нападения на свою территорию.

Право Украины на самооборону не означает, что она должна ждать, пока ракета пересечет границу или попадет в город, например Харьков, перед тем как реагировать, — заявила Бербок, добавив, что даже самая современная противовоздушная оборона не всегда может предотвратить такие угрозы. Поделиться

Министр также отметила важность превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.