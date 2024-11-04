В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок
Категория
Украина
Дата публикации

В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок
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Источник:  Reuters

4 ноября в Киев прибыла министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это ее восьмой визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Главные тезисы

  • Глава МИД Германии Анналена Бербок поддерживает право Украины на самооборону и использование немецкого оружия в защите от угроз.
  • Важность превентивных мер в ответ на угрозы безопасности и опасность от российских войск подчеркивается в ходе визита Бербок в Киев.
  • Бербок выступила за удары Украины немецким оружием по территории РФ, подчеркнув право страны на самооборону и превентивные действия.
  • Важность сохранения элемента сдерживания и не публичное обсуждение масштабов противодействия российским войскам в рамках визита главы МИД Германии в Украину.

Что известно о визите Анналены Бербок в Германию

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.

Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе, — отметила Барбок.

Министр иностранных дел Германии во время визита должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Бербок поддержала удары Украины немецким оружием по территории РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее отметила, что Украина сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам в глубь РФ.

Как отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Украина имеет право защищаться, не дожидаясь нападения на свою территорию.

Право Украины на самооборону не означает, что она должна ждать, пока ракета пересечет границу или попадет в город, например Харьков, перед тем как реагировать, — заявила Бербок, добавив, что даже самая современная противовоздушная оборона не всегда может предотвратить такие угрозы.

Министр также отметила важность превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.

В то же время, масштабы таких действий не будут обсуждаться публично, чтобы сохранить элемент сдерживания и не дать преимущества российским войскам, — подчеркнула Бербок.

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