До Києва прибув віцеканцлер Німеччини Габек. Яка мета візиту

До Києва 18 квітня приїхав віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек. Він прибув до України разом із бізнес-делегацією.

Що відомо про візит віцеканцлера Німеччини Габека до Києва

Зазначається, що у центрі уваги поїздки — нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, екстрена допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.

Під час візиту міністр економіки також хоче обговорити підготовку до конференції з відновлення України. Вона планується в Берліні в червні.

Міністр економіки Роберт Габек у Києві (фото — rnd)

Після прибуття Габек зазначив, що візит відбувся в той час, коли Україна потребує всілякої підтримки у боротьбі за свободу.

І це боротьба за свободу. Так, Україна бореться за власне самовизначення, за свою територіальну цілісність проти путінської агресії, але вона також бореться за цінності, які об’єднують і визначають Європу, — сказав Габек. Поширити

У Києві німецький політик хоче зустрітися, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком.

Потім Габек вирушить до Молдови, де він хоче зустрітися, зокрема, з прем’єр-міністром Доріном Речаном.

Що відомо про допомогу Німеччини Україні

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

А міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Барбок і Пісторіус зазначили, що ініціатива Німеччини насамперед спрямована на отримання більшої кількості систем Patriot для України, оскільки вони довели свою ефективність проти російських балістичних ракет.

За словами співрозмовників видання, близьких до питання, Німеччина також шукає й інші системи ППО для України, зокрема, французько-італійські SAMP/T і американо-норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS.