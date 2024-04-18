В Киев прибыл вице-канцлер Германии Габек. Какова цель визита

В Киев 18 апреля приехал вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек. Он прибыл в Украину вместе с бизнес-делегацией.

Что известно о визите вицеканцлера Германии Габека в Киев

Отмечается, что в центре внимания поездки — недавние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, экстренная помощь, укрепление украинской экономики и экономические отношения с Германией.

В ходе визита министр экономики также хочет обсудить подготовку к конференции по восстановлению Украины. Она планируется в Берлине в июне.

Министр экономики Роберт Габек в Киеве (фото — rnd)

По прибытии Габек отметил, что визит состоялся в то время, когда Украина нуждается в всяческой поддержке в борьбе за свободу.

И это борьба за свободу. Да, Украина борется за собственное самоопределение, за свою территориальную целостность против путинской агрессии, но она также борется за объединяющие и определяющие Европу ценности, — сказал Габек. Поделиться

В Киеве немецкий политик хочет встретиться, в частности, с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьер-министром, министершей экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко.

Затем Габек отправится в Молдову, где хочет встретиться, в частности, с премьер-министром Дорином Речаном.

Что известно о помощи Германии Украине

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

А министры иностранных дел и обороны Германии в письме десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Барбок и Писториус отметили, что инициатива Германии, прежде всего, направлена на получение большего количества систем Patriot для Украины, поскольку они доказали свою эффективность против российских баллистических ракет.

По словам собеседников издания, близких к вопросу, Германия также ищет и другие системы ПВО для Украины, в частности французско-итальянские SAMP/T и американо-норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.