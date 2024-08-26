До Польщі залетів невідомий обʼєкт під час масованої атаки РФ на Україну

У Польщі заявили про порушення повітряного простору країни під час масштабної атаки Росії проти України 26 серпня.
Головні тези:
- Невідомий об'єкт під час атаки РФ на Україну порушив повітряний простір Польщі, зафіксовано радарним контролем.
- Польща розпочала операцію з пошуку об'єкта та підняла авіацію через масштабну ракетну атаку РФ на Україну.
- Остання активізація дій російської авіації на заході України зафіксована 26 серпня.
- Президент України Володимир Зеленський назвав цю російську атаку однією з найбільших, де випущено понад сотню ракет та сотні дронів.
- Польща здійснює заходи для забезпечення безпеки повітряного простору та спостерігає за ситуацією разом з українськими військовими.
Під час атаки РФ на Україну "повітряний об'єкт" порушив кордони Польщі
Як заявив генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач збройних сил Польщі, об'єкт підтверджений радіолокацією як мінімум трьох станцій радіолокацій.
Генерал Кліш повідомив, що об'єкт перетнув польський кордон о 6:43 за місцевим часом поблизу українського міста Червоноград. За його словами, це місце вже неодноразово зазнавало атак з російського боку через розташовану там електростанцію.
Генерал Кліш також повідомив, що об'єкт, ймовірно, досі перебуває на території Польщі, хоча не виключено, що він покинув країну.
Наразі розпочато операцію з його пошуку.
Польща підняла авіацію через масштабну ракетну атаку РФ на Україну
Як зазначили польські військові, 26 серпня вони спостерігали інтенсивні удари Росії по об'єктах, які "розташовані, в тому числі на західній території України".
За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака по Україні 26 серпня є однією з найбільших. Росія випустила понад сотню ракет різних типів і близько сотні дронів "Шахед".
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