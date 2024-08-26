До Польщі залетів невідомий обʼєкт під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

До Польщі залетів невідомий обʼєкт під час масованої атаки РФ на Україну

До Польщі залетів невідомий обʼєкт під час масованої атаки РФ на Україну
Джерело:  PAP

У Польщі заявили про порушення повітряного простору країни під час масштабної атаки Росії проти України 26 серпня.

Головні тези:

  • Невідомий об'єкт під час атаки РФ на Україну порушив повітряний простір Польщі, зафіксовано радарним контролем.
  • Польща розпочала операцію з пошуку об'єкта та підняла авіацію через масштабну ракетну атаку РФ на Україну.
  • Остання активізація дій російської авіації на заході України зафіксована 26 серпня.
  • Президент України Володимир Зеленський назвав цю російську атаку однією з найбільших, де випущено понад сотню ракет та сотні дронів.
  • Польща здійснює заходи для забезпечення безпеки повітряного простору та спостерігає за ситуацією разом з українськими військовими.

Під час атаки РФ на Україну "повітряний об'єкт" порушив кордони Польщі

Як заявив генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач збройних сил Польщі, об'єкт підтверджений радіолокацією як мінімум трьох станцій радіолокацій.

Генерал Кліш повідомив, що об'єкт перетнув польський кордон о 6:43 за місцевим часом поблизу українського міста Червоноград. За його словами, це місце вже неодноразово зазнавало атак з російського боку через розташовану там електростанцію.

Об'єкт зник після проходження приблизно 25 км на території Польщі. Через погодні умови я не міг віддати наказ на його знищення, оскільки не було дотримано процедур візуального підтвердження. Об'єкт зник з радарів. Його не виявили ні союзні, ні польські ВПС, і він не був візуально підтверджений вертольотами, — зазначив Мацей Кліш,.

Генерал Кліш також повідомив, що об'єкт, ймовірно, досі перебуває на території Польщі, хоча не виключено, що він покинув країну.

Наразі розпочато операцію з його пошуку.

Польща підняла авіацію через масштабну ракетну атаку РФ на Україну

Як зазначили польські військові, 26 серпня вони спостерігали інтенсивні удари Росії по об'єктах, які "розташовані, в тому числі на західній території України".

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією, — зазначали в Оперативному командуванні польської армії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака по Україні 26 серпня є однією з найбільших. Росія випустила понад сотню ракет різних типів і близько сотні дронів "Шахед".

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