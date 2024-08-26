До Польщі залетів невідомий обʼєкт під час масованої атаки РФ на Україну

У Польщі заявили про порушення повітряного простору країни під час масштабної атаки Росії проти України 26 серпня.

Під час атаки РФ на Україну "повітряний об'єкт" порушив кордони Польщі

Як заявив генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач збройних сил Польщі, об'єкт підтверджений радіолокацією як мінімум трьох станцій радіолокацій.

Генерал Кліш повідомив, що об'єкт перетнув польський кордон о 6:43 за місцевим часом поблизу українського міста Червоноград. За його словами, це місце вже неодноразово зазнавало атак з російського боку через розташовану там електростанцію.

Об'єкт зник після проходження приблизно 25 км на території Польщі. Через погодні умови я не міг віддати наказ на його знищення, оскільки не було дотримано процедур візуального підтвердження. Об'єкт зник з радарів. Його не виявили ні союзні, ні польські ВПС, і він не був візуально підтверджений вертольотами, — зазначив Мацей Кліш,. Поширити

Генерал Кліш також повідомив, що об'єкт, ймовірно, досі перебуває на території Польщі, хоча не виключено, що він покинув країну.

Наразі розпочато операцію з його пошуку.

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Як зазначили польські військові, 26 серпня вони спостерігали інтенсивні удари Росії по об'єктах, які "розташовані, в тому числі на західній території України".

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією, — зазначали в Оперативному командуванні польської армії. Поширити

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака по Україні 26 серпня є однією з найбільших. Росія випустила понад сотню ракет різних типів і близько сотні дронів "Шахед".