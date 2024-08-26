В Польшу залетел неизвестный объект во время массированной атаки РФ на Украину

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны во время масштабной атаки России против Украины 26 августа.
Главные тезисы
- Неизвестный воздушный объект нарушил воздушное пространство Польши во время атаки РФ на Украину 26 августа.
- Польские военные начали операцию по поиску объекта, который, по предположениям, до сих пор может находиться в стране.
- Авиация Польши была поднята из-за масштабной ракетной атаки РФ на Украину, при которой были нанесены удары на западе Украины.
- Президент Украины сообщил, что российская атака 26 августа является одной из самых больших, с выпуском более сотни ракет и дронов "Шахед".
- Оперативное командование польской армии активизировало все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
Во время атаки РФ на Украину "воздушный объект" нарушил границы Польши
Как заявил генерал-майор Мацей Клиш, оперативный командующий вооруженными силами Польши, объект подтвержден радиолокацией как минимум трех радиолокационных станций.
Генерал Клиш сообщил, что объект пересек польскую границу в 6:43 по местному времени вблизи украинского города Червоноград. По его словам, это место уже неоднократно подвергалось атакам с российской стороны из-за расположенной там электростанции.
Генерал Клиш также сообщил, что объект, вероятно, до сих пор находится на территории Польши, хотя не исключено, что он покинул страну.
В настоящее время начата операция по его поиску.
Польша подняла авиацию из-за масштабной ракетной атаки РФ на Украину
Как отметили польские военные, 26 августа они наблюдали интенсивные удары России по "расположенным объектам, в том числе на западной территории Украины".
По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака по Украине 26 августа является одной из самых больших. Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".
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