В Польшу залетел неизвестный объект во время массированной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

В Польшу залетел неизвестный объект во время массированной атаки РФ на Украину

В Польшу залетел неизвестный объект во время массированной атаки РФ на Украину
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Источник:  PAP

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны во время масштабной атаки России против Украины 26 августа.

Главные тезисы

  • Неизвестный воздушный объект нарушил воздушное пространство Польши во время атаки РФ на Украину 26 августа.
  • Польские военные начали операцию по поиску объекта, который, по предположениям, до сих пор может находиться в стране.
  • Авиация Польши была поднята из-за масштабной ракетной атаки РФ на Украину, при которой были нанесены удары на западе Украины.
  • Президент Украины сообщил, что российская атака 26 августа является одной из самых больших, с выпуском более сотни ракет и дронов "Шахед".
  • Оперативное командование польской армии активизировало все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Во время атаки РФ на Украину "воздушный объект" нарушил границы Польши

Как заявил генерал-майор Мацей Клиш, оперативный командующий вооруженными силами Польши, объект подтвержден радиолокацией как минимум трех радиолокационных станций.

Генерал Клиш сообщил, что объект пересек польскую границу в 6:43 по местному времени вблизи украинского города Червоноград. По его словам, это место уже неоднократно подвергалось атакам с российской стороны из-за расположенной там электростанции.

Объект исчез после прохождения около 25 км на территории Польши. Из-за погодных условий я не мог отдать приказ на его уничтожение, поскольку не были соблюдены процедуры визуального подтверждения. Объект исчез с радаров. Его не обнаружили ни союзные, ни польские ВВС, и он не был визуально подтвержден вертолетами, — отметил Мацей Клиш.

Генерал Клиш также сообщил, что объект, вероятно, до сих пор находится на территории Польши, хотя не исключено, что он покинул страну.

В настоящее время начата операция по его поиску.

Польша подняла авиацию из-за масштабной ракетной атаки РФ на Украину

Как отметили польские военные, 26 августа они наблюдали интенсивные удары России по "расположенным объектам, в том числе на западной территории Украины".

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года.

Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией, — отмечали в Оперативном командовании польской армии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака по Украине 26 августа является одной из самых больших. Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

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