В Польшу залетел неизвестный объект во время массированной атаки РФ на Украину

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны во время масштабной атаки России против Украины 26 августа.

Во время атаки РФ на Украину "воздушный объект" нарушил границы Польши

Как заявил генерал-майор Мацей Клиш, оперативный командующий вооруженными силами Польши, объект подтвержден радиолокацией как минимум трех радиолокационных станций.

Генерал Клиш сообщил, что объект пересек польскую границу в 6:43 по местному времени вблизи украинского города Червоноград. По его словам, это место уже неоднократно подвергалось атакам с российской стороны из-за расположенной там электростанции.

Объект исчез после прохождения около 25 км на территории Польши. Из-за погодных условий я не мог отдать приказ на его уничтожение, поскольку не были соблюдены процедуры визуального подтверждения. Объект исчез с радаров. Его не обнаружили ни союзные, ни польские ВВС, и он не был визуально подтвержден вертолетами, — отметил Мацей Клиш. Поделиться

Генерал Клиш также сообщил, что объект, вероятно, до сих пор находится на территории Польши, хотя не исключено, что он покинул страну.

В настоящее время начата операция по его поиску.

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Как отметили польские военные, 26 августа они наблюдали интенсивные удары России по "расположенным объектам, в том числе на западной территории Украины".

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года.

Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а оперативное командование на постоянной основе следит за ситуацией, — отмечали в Оперативном командовании польской армии. Поделиться

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака по Украине 26 августа является одной из самых больших. Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".