До України з Литви прибула партія бронетранспортерів М577 — фото

До України прибула партія командно-штабних машин М577, які передала Литва в межах військової підтримки.
Україна отримала командно-штабні машини М577
Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня. Ці машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.
Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.
У Міноборони нагадали, що Литва у відповідь на запити України цього року вже надала:
155-мм боєприпаси
бронеавтомобілі M577
антидронові комплекси
необхідне для зимового сезону спорядження та комплекти теплого одягу
боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf
системи дистанційного підриву RISE-1
генератори
деталі розібраного легкого штурмовика L-39ZA «Альбатрос» та іншу підтримку.
Що відомо про допомогу Україні від Литви
У січні 2024 року під час візиту до Києва президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про виділення Україні пакета допомоги на суму 200 мільйонів євро.
Ці кошти спрямовані на надання Україні стійкості в довгостроковій перспективі, зосереджуючись на підтримці її економіки та обороноздатності.
Нещодавно Литва зробила черговий крок, оголосивши про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. Виділення 2 мільйонів євро з литовського бюджету на ці дрони значно посилить можливості українських військових у боротьбі з російським агресором.
Окрім прямої військової допомоги, Литва також активно підтримує Україну у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок жорстоких російських обстрілів.
Станом на 20 квітня 2024 року Литва вже передала Україні легкий штурмовик L-39ZA, а також системи боротьби з безпілотниками. Загалом, військова допомога Литви Україні сягає понад 610 мільйонів євро.
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