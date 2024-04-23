До України з Литви прибула партія бронетранспортерів М577 — фото
Категорія
Україна
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До України з Литви прибула партія бронетранспортерів М577 — фото

Міністерство оборони Литви
М577

До України прибула партія командно-штабних машин М577, які передала Литва в межах військової підтримки.

Україна отримала командно-штабні машини М577

Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня. Ці машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

Бронетранспортери М577 (фото — з відкритих джерел)

У Міноборони нагадали, що Литва у відповідь на запити України цього року вже надала:

  • 155-мм боєприпаси

  • бронеавтомобілі M577

  • антидронові комплекси

  • необхідне для зимового сезону спорядження та комплекти теплого одягу

  • боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf

  • системи дистанційного підриву RISE-1

  • генератори

  • деталі розібраного легкого штурмовика L-39ZA «Альбатрос» та іншу підтримку.

Що відомо про допомогу Україні від Литви

У січні 2024 року під час візиту до Києва президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про виділення Україні пакета допомоги на суму 200 мільйонів євро.

Ці кошти спрямовані на надання Україні стійкості в довгостроковій перспективі, зосереджуючись на підтримці її економіки та обороноздатності.

Нещодавно Литва зробила черговий крок, оголосивши про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. Виділення 2 мільйонів євро з литовського бюджету на ці дрони значно посилить можливості українських військових у боротьбі з російським агресором.

Окрім прямої військової допомоги, Литва також активно підтримує Україну у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок жорстоких російських обстрілів.

Станом на 20 квітня 2024 року Литва вже передала Україні легкий штурмовик L-39ZA, а також системи боротьби з безпілотниками. Загалом, військова допомога Литви Україні сягає понад 610 мільйонів євро.

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