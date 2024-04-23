До України з Литви прибула партія бронетранспортерів М577 — фото

До України прибула партія командно-штабних машин М577, які передала Литва в межах військової підтримки.

Україна отримала командно-штабні машини М577

Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня. Ці машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

Бронетранспортери М577 (фото — з відкритих джерел)

У Міноборони нагадали, що Литва у відповідь на запити України цього року вже надала:

155-мм боєприпаси

бронеавтомобілі M577

антидронові комплекси

необхідне для зимового сезону спорядження та комплекти теплого одягу

боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf

системи дистанційного підриву RISE-1

генератори

деталі розібраного легкого штурмовика L-39ZA «Альбатрос» та іншу підтримку.

Що відомо про допомогу Україні від Литви

У січні 2024 року під час візиту до Києва президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про виділення Україні пакета допомоги на суму 200 мільйонів євро.

Ці кошти спрямовані на надання Україні стійкості в довгостроковій перспективі, зосереджуючись на підтримці її економіки та обороноздатності.

Нещодавно Литва зробила черговий крок, оголосивши про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. Виділення 2 мільйонів євро з литовського бюджету на ці дрони значно посилить можливості українських військових у боротьбі з російським агресором.

Окрім прямої військової допомоги, Литва також активно підтримує Україну у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок жорстоких російських обстрілів.