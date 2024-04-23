В Украину из Литвы прибыла партия бронетранспортеров М577 — фото

В Украину прибыла партия командно-штабных машин М577, которые передала Литва в рамках военной поддержки.

Украина получила командно-штабные машины М577

Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля. Эти машины предназначены для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.

Точное количество транспортных средств не сообщают.

Бронетранспортеры М577 (фото — из открытых источников)

В Минобороны напомнили, что Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже предоставила:

155-мм боеприпасы

бронеавтомобили M577

антидроновые комплексы

необходимое для зимнего сезона снаряжение и комплекты теплой одежды

боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf

системы дистанционного подрыва RISE-1

генераторы

детали разобранного легкого штурмовика L-39ZA Альбатрос и другую поддержку.

Что известно о помощи Украине от Литвы

В январе 2024 г. во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине пакета помощи на сумму 200 миллионов евро.

Эти средства направлены на придание Украине устойчивости в долгосрочной перспективе, сосредотачиваясь на поддержке ее экономики и обороноспособности.

Недавно Литва сделала очередной шаг, объявив о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. Выделение 2 миллионов евро из литовского бюджета на эти дроны значительно усугубит возможности украинских военных в борьбе с российским агрессором.

Кроме прямой военной помощи, Литва также активно поддерживает Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате жестоких российских обстрелов.