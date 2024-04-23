В Украину из Литвы прибыла партия бронетранспортеров М577 — фото

В Украину прибыла партия командно-штабных машин М577, которые передала Литва в рамках военной поддержки.
Украина получила командно-штабные машины М577
Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля. Эти машины предназначены для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.
Точное количество транспортных средств не сообщают.
В Минобороны напомнили, что Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже предоставила:
155-мм боеприпасы
бронеавтомобили M577
антидроновые комплексы
необходимое для зимнего сезона снаряжение и комплекты теплой одежды
боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf
системы дистанционного подрыва RISE-1
генераторы
детали разобранного легкого штурмовика L-39ZA Альбатрос и другую поддержку.
Что известно о помощи Украине от Литвы
В январе 2024 г. во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине пакета помощи на сумму 200 миллионов евро.
Эти средства направлены на придание Украине устойчивости в долгосрочной перспективе, сосредотачиваясь на поддержке ее экономики и обороноспособности.
Недавно Литва сделала очередной шаг, объявив о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. Выделение 2 миллионов евро из литовского бюджета на эти дроны значительно усугубит возможности украинских военных в борьбе с российским агрессором.
Кроме прямой военной помощи, Литва также активно поддерживает Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате жестоких российских обстрелов.
По состоянию на 20 апреля 2024 года, Литва уже передала Украине легкий штурмовик L-39ZA, а также системы борьбы с беспилотниками. В целом, военная помощь Литвы в Украине достигает более 610 миллионов евро.
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