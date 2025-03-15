Європа допоможе. Макрон озвучив 4 основні гарантії безпеки для України
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Європа допоможе. Макрон озвучив 4 основні гарантії безпеки для України

Макрон
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Джерело:  La Depeche

Європа допомагає Україні отримати гарантії безпеки та найкращі умови для переговорів. Французький президент Еммануель Макрон виокремив чотири основні гарантії безпеки.

Головні тези:

  • Президент Франції Еммануель Макрон назвав 4 основні гарантії безпеки для України у рамках сприяння діалогу та миру.
  • Європа активно допомагає Україні отримати необхідні гарантії безпеки та умови для успішних переговорів.
  • Однією з важливих гарантій є негайна підтримка України через постачання обладнання та коригування постачань відповідно до поточних потреб.

Макрон озвучив основні гарантії безпеки для України

Ми намагалися організувати, у франко-британському форматі та разом із нашими німецькими друзями, підтримку України, щоб поставити її в умови ведення переговорів у найкращих умовах, а також надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру, — наголосив президент Франції.

Макрон зазначив, що саме зусилля європейців допомогли відновити діалог між Україною та США після розриву відносин між американським президентом Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, це також дозволило організувати зустріч у Джидді, під час якої Україна підтримала американську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню.

Президент підкреслив, що Європа виступала за чітко визначений і вимірюваний період припинення вогню, під час якого можна було б простежити за його дотриманням.

Тепер тиск, що ми добре бачимо, лягає на Росію, позиція якої, зрештою, не змінилася... тобто її готовність мати мир, але мир, по суті, на її умовах. Я вважаю, що відмова Москви та неявні загрози, які були висловлені, свідчать про нещирість російського зобов’язання і, по суті, про її небажання здійснити справжню мирну роботу.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Європейські лідери, враховуючи досвід Мінських угод, які були підписані, але згодом порушені Володимиром Путіним, мають розуміти, що припинення вогню не може відбутися виключно на умовах Росії.

Зрозуміло, що українці не можуть у жодному разі робити територіальні поступки та залишатися без жодних гарантій безпеки. Ми провели роботу, яку я зобов’язався виконати, а саме надати реалістичність гарантіям безпеки, з важливою зустріччю, яка відбулася в Парижі за участю всіх начальників генеральних штабів європейських та союзних армій.

Еммануель Макрон детально описав чотири основні елементи гарантій безпеки для України:

  • Негайна підтримка України — зокрема через нові ініціативи для постачання обладнання та коригування постачань відповідно до поточних потреб.

  • Створення формату української армії для майбутнього миру, що дозволить їй протистояти новим російським наступам.

  • Можливість розгортання на основі добровільної коаліції в Україні у майбутньому.

  • Посилення європейської оборони, що є гарантією безпеки, а також додаткові інвестиції та координація між арміями.

Усе це (виокремлення основних гарантій безпеки для України, ред.) дозволило розпочати технічну роботу, яка завершиться найближчими днями, і яка повинна надати кількісні показники та списки країн і заходів за кожним із цих елементів.

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