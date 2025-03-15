Европа поможет. Макрон озвучил 4 основных гарантии безопасности для Украины

Европа помогает Украине получить гарантии безопасности и лучшие условия для переговоров. Французский президент Эммануэль Макрон выделил четыре основные гарантии безопасности.

Макрон озвучил основные гарантии безопасности Украины

Мы пытались организовать во франко-британском формате и вместе с нашими немецкими друзьями поддержку Украины, чтобы поставить ее в условия ведения переговоров в лучших условиях, а также предоставить гарантии безопасности, которые являются ключевым элементом крепкого и длительного мира, — подчеркнул президент Франции. Поделиться

Макрон отметил, что усилия европейцев помогли возобновить диалог между Украиной и США после разрыва отношений между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, это также позволило организовать встречу в Джидде, во время которой Украина поддержала американскую инициативу по 30-дневному прекращению огня.

Президент подчеркнул, что Европа выступала за четко определенный и измеряемый период прекращения огня, во время которого можно было бы проследить его соблюдение.

Теперь давление, которое мы хорошо видим, ложится на Россию, позиция которой, в конце концов, не изменилась... то есть, ее готовность иметь мир, но мир, по сути, на ее условиях. Я считаю, что отказ Москвы и высказываемые неявные угрозы свидетельствуют о неискренности российского обязательства и, по сути, о ее нежелании осуществить настоящую мирную работу. Эммануэль Макрон Президент Франции

Европейские лидеры, учитывая опыт подписанных Минских соглашений, но впоследствии нарушенных Владимиром Путиным, должны понимать, что прекращение огня не может произойти исключительно на условиях России.

Понятно, что украинцы не могут ни в коем случае делать территориальные уступки и оставаться без гарантий безопасности. Мы провели работу, которую я обязался выполнить, а именно придать реалистичность гарантиям безопасности с важной встречей, которая состоялась в Париже с участием всех начальников генеральных штабов европейских и союзных армий.

Эммануэль Макрон подробно описал четыре основных элемента гарантий безопасности для Украины:

Немедленная поддержка Украины — в частности, через новые инициативы по поставке оборудования и корректировке поставок в соответствии с текущими потребностями.

Создание формата украинской армии для будущего мира, что позволит ей противостоять новым русским наступлениям.

Возможность развертывания на основе добровольной коалиции в Украине в будущем.

Усиливающаяся европейская оборона, которая является гарантией безопасности, а также дополнительные инвестиции и координация между армиями.