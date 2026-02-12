Допомога Україні. 4 країни виділили 500 млн дол у межах PURL
Допомога Україні. 4 країни виділили 500 млн дол у межах PURL

Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція внесли 500 млн дол (420 млн євро) на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Головні тези:

  • Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція надали військову допомогу Україні на суму 500 млн доларів в рамках ініціативи PURL.
  • Ці кошти будуть витрачені на закупівлю найнеобхіднішого обладнання для України: ракети до систем Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для винищувачів F-16 та запасні частини.

Нідерланди, Британія, Норвегія та Швеція надали військову допомогу Україні

Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів.

Внесок Нідерландів у цей пакет озброєння становить близько 90 млн євро. На ці кошти планують терміново закупити найнеобхідніше обладнання для України — ракети до систем Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для винищувачів F-16 та запасні частини.

Попри всі дипломатичні зусилля, ми щодня бачимо, що російські терористичні атаки тривають. За падіння температури до -20 градусів в Україні російські безпілотники та ракети навмисно обстрілюють енергетичні об'єкти. Це просто злочин. Тому вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати Україні міцну підтримку, особливо в галузі протиповітряної оборони, — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Раніше міністр анонсував, що Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.

12 лютого стало відомо, що Британія долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить перші 205 млн дол.

