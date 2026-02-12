Допомога Україні. 4 країни виділили 500 млн дол у межах PURL

Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція внесли 500 млн дол (420 млн євро) на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.
Головні тези:
- Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція надали військову допомогу Україні на суму 500 млн доларів в рамках ініціативи PURL.
- Ці кошти будуть витрачені на закупівлю найнеобхіднішого обладнання для України: ракети до систем Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для винищувачів F-16 та запасні частини.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів.
Внесок Нідерландів у цей пакет озброєння становить близько 90 млн євро. На ці кошти планують терміново закупити найнеобхідніше обладнання для України — ракети до систем Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для винищувачів F-16 та запасні частини.
Раніше міністр анонсував, що Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.
12 лютого стало відомо, що Британія долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить перші 205 млн дол.
