Помощь Украине. 4 страны выделили 500 млн долл в рамках PURL
Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция внесли 500 млн долл. (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Главные тезисы

  • Четыре страны - Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция - выделили 500 млн долларов (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины.
  • Этот финансовый вклад позволит Украине приобрести ракеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы для истребителей F-16 и запасные части.

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция оказали военную помощь Украине

Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

Вклад Нидерландов в этот пакет вооружения составляет около 90 млн. евро. На эти средства планируют срочно закупить необходимое оборудование для Украины — ракеты к системам Patriot, артиллерийские снаряды, боеприпасы для истребителей F-16 и запасные части.

Несмотря на все дипломатические усилия, мы каждый день видим, что российские террористические атаки продолжаются. При падении температуры до -20 градусов в Украине российские беспилотники и ракеты намеренно обстреливают энергетические объекты. Это просто грех. Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали оказывать Украине прочную поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс после заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

Ранее Министр анонсировал, что Нидерланды передадут Украине симуляторы самолетов F-16 для обучения украинских пилотов.

12 февраля стало известно, что Британия присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые 205 млн долларов.

