Помощь Украине. 4 страны выделили 500 млн долл в рамках PURL

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция внесли 500 млн долл. (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
Главные тезисы
- Четыре страны - Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция - выделили 500 млн долларов (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины.
- Этот финансовый вклад позволит Украине приобрести ракеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы для истребителей F-16 и запасные части.
Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция оказали военную помощь Украине
Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.
Вклад Нидерландов в этот пакет вооружения составляет около 90 млн. евро. На эти средства планируют срочно закупить необходимое оборудование для Украины — ракеты к системам Patriot, артиллерийские снаряды, боеприпасы для истребителей F-16 и запасные части.
Ранее Министр анонсировал, что Нидерланды передадут Украине симуляторы самолетов F-16 для обучения украинских пилотов.
12 февраля стало известно, что Британия присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые 205 млн долларов.
