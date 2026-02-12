Помощь Украине. 4 страны выделили 500 млн долл в рамках PURL

Несмотря на все дипломатические усилия, мы каждый день видим, что российские террористические атаки продолжаются. При падении температуры до -20 градусов в Украине российские беспилотники и ракеты намеренно обстреливают энергетические объекты. Это просто грех. Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали оказывать Украине прочную поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс после заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.