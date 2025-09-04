Допомога Україні. У Парижі проходить зустріч "Коаліції охочих"

4 вересня у Парижі відбудеться саміт лідерів "Коаліції охочих" для обговорення гарантій безпеки для України. Після зустрічі запланована телефонна розмова лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

У Парижі проходить зустріч "Коаліції охочих"

Саміт розпочався об 11:30 за Київським часом.

У переговорах візьмуть участь:

президент України Володимир Зеленський;

президент Франції Еммануель Макрон;

президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту;

прем’єр Бельгії Барт де Вевер;

прем’єр Нідерландів Дік Схооф;

президент Фінляндії Александер Стубб;

прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

іспанський прем’єр Педро Санчес.

Дистанційно участь у зустрічі візьмуть генсек НАТО Марк Рютте та лідери близько двох десятків держав з Європи та з інших континентів:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

прем’єрка Італії Джорджа Мелоні

британський прем’єр Кір Стармер

президент Румунії Нікушор Дан

прем’єр Болгарії Россен Желязков

прем’єр Естонії Крістен Міхал, латвійська прем’єрка Евіка Сіліня та президент Литви Гітанас Науседа

прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре

прем’єр Швеції Ульф Крістерссон

прем’єр Чехії Петр Фіала

прем’єр Люксембургу Люк Фріден

прем’єр Ірландії Міхол Мартін

прем’єр Португалії Луїс Монтенегро

прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс

президент Кіпру Нікос Христодоулідіс

прем’єр Хорватії Андрей Пленкович

прем’єр Словенії Роберт Голоб

прем’єр Албанії Еді Рама

прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч

прем’єр Канади Марк Карні

прем’єр Японії Сігеру Ісіба

прем’єр Австралії Ентоні Албаніз та прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон.

Австрію представлятиме очільниця МЗС Беате Майнль-Райзінгер, Ісландію — очільниця МЗС Карін Гуннарсдоттір, Туреччину — віцепрезидент Джевдет Їлмаз.

З-поміж членів ЄС очікувано відсутні лише Словаччина та Угорщина, а також Мальта. Всього у зустрічі беруть участь представники 33 держав.

На 15:00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом США Дональдом Трампом, а о 16:00 за Києвом відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.