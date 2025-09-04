Помощь Украине. В Париже проходит встреча "Коалиции желающих"

4 сентября в Париже пройдет саммит лидеров "Коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины. После встречи запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

В Париже проходит встреча "Коалиции желающих"

Саммит начался в 11:30 по Киевскому времени.

В переговорах примут участие:

президент Украины Владимир Зеленский;

президент Франции Эммануэль Макрон;

президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского Совета Антониу Кошту;

премьер Бельгии Барт де Вевер;

премьер Нидерландов Дик Схооф;

президент Финляндии Александер Стубб;

премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;

премьер-министр Польши Дональд Туск.

испанский премьер Педро Санчес.

Дистанционно во встрече примут генсек НАТО Марк Рютте и лидеры около двух десятков государств из Европы и других континентов:

канцлер Германии Фридрих Мерц

премьер Италии Джорджа Мэлони

британский премьер Кир Стармер

президент Румынии Никушор Дан

премьер Болгарии Россен Желязков

премьер Эстонии Кристен Михал, латвийская премьер Эвика Силиня и президент Литвы Гитанас Науседа

премьер Норвегии Йонас Гар Стере

премьер Швеции Ульф Кристерссон

премьер Чехии Петр Фиала

премьер Люксембурга Люк Фриден

премьер Ирландии Михол Мартин

премьер Португалии Луис Монтенегро

премьер Греции Кириакос Мицотакис

президент Кипра Никос Христодоулидис

премьер Хорватии Андрей Пленкович

премьер Словении Роберт Голоб

премьер Албании Эди Рама

премьер Черногории Милойко Спаич

премьер Канады Марк Карни

премьер Японии Сигеру Исиба

Премьер Австралии Энтони Албаниз и Премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

Австрию будет представлять глава МИД Беате Майнль-Райзингер, Исландию — глава МИД Карин Гуннарсдоттир, Турцию — вице-президент Джевдет Йилмаз.

Среди членов ЕС отсутствуют только Словакия и Венгрия, а также Мальта. Всего во встрече участвуют представители 33 государств.

На 15.00 по Киеву запланирован телефонный разговор участников саммита с президентом США Дональдом Трампом, а в 16.00 по Киеву состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.