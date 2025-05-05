"Досягла більшості цілей". Сирський висловився щодо Курської операції ЗСУ

Курська операція ЗСУ, яка триває вже дев'ять місяців, досягла більшості цілей. Завдяки їй вдалось не допустити ворожої наступальної кампанії в Сумській та Харківській областях.
Головні тези:
- Курська операція ЗСУ ефективно стримала ворожу наступальну кампанію в Сумській та Харківській областях.
- Сили оборони України успішно створили буферну зону в прикордонних районах, що залишається актуальною.
- 225-й окремий штурмовий полк відзначився виконанням завдань на території Курської області.
Сирський схарактеризував Курську операцію ЗСУ
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під час робочої поїздки він нагородив бійців, які відзначилися у ході Курської операції.
Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що одним із підрозділів, який ефективно виконав визначені завдання на території Курської області є 225-й окремий штурмовий полк.
Сили оборони розпочали наступ у Курській області на початку серпня 2024-го. Бійці з перших днів успішно просунулись вперед і взяли під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.
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