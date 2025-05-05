"Досягла більшості цілей". Сирський висловився щодо Курської операції ЗСУ

Курська операція ЗСУ, яка триває вже дев'ять місяців, досягла більшості цілей. Завдяки їй вдалось не допустити ворожої наступальної кампанії в Сумській та Харківській областях.

Сирський схарактеризував Курську операцію ЗСУ

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під час робочої поїздки він нагородив бійців, які відзначилися у ході Курської операції.

Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Поширити

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що одним із підрозділів, який ефективно виконав визначені завдання на території Курської області є 225-й окремий штурмовий полк.

Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди — за зразкову стійкість, мужність, героїзм. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сили оборони розпочали наступ у Курській області на початку серпня 2024-го. Бійці з перших днів успішно просунулись вперед і взяли під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.