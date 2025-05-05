"Достигла большинства целей". Сырский высказался по поводу Курской операции ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

"Достигла большинства целей". Сырский высказался по поводу Курской операции ВСУ

Александр Сырский
Сырский
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Курская операция ВСУ, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства целей. Благодаря ей удалось не допустить вражескую наступательную кампанию в Сумской и Харьковской областях.

Главные тезисы

  • Курская операция ВСУ достигла большинства поставленных целей, предотвратив вражескую наступательную кампанию в Сумской и Харьковской областях.
  • Силы обороны Украины успешно создали буферную зону на приграничных районах благодаря активным действиям в ходе операции.
  • Главнокомандующий ВСУ наградил бойцов, отличившихся в ходе Курской операции, высокими государственными и ведомственными наградами за стойкость и героизм.

Сырский охарактеризовал Курскую операцию ВСУ

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, во время рабочей поездки он наградил бойцов, отличившихся в ходе Курской операции.

Эта операция, продолжающаяся уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям в Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, созданная Силами обороны Украины в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что одним из подразделений, эффективно выполнивших определенные задачи на территории Курской области, является 225-й отдельный штурмовой полк.

У него была приятная возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Силы обороны начали наступление в Курской области в начале августа 2024 года. Бойцы с первых дней успешно продвинулись вперед и взяли под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа.

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