"Достигла большинства целей". Сырский высказался по поводу Курской операции ВСУ

Курская операция ВСУ, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства целей. Благодаря ей удалось не допустить вражескую наступательную кампанию в Сумской и Харьковской областях.

Сырский охарактеризовал Курскую операцию ВСУ

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, во время рабочей поездки он наградил бойцов, отличившихся в ходе Курской операции.

Эта операция, продолжающаяся уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям в Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, созданная Силами обороны Украины в приграничных районах, остается актуальной и сейчас. Поделиться

Главнокомандующий ВСУ отметил, что одним из подразделений, эффективно выполнивших определенные задачи на территории Курской области, является 225-й отдельный штурмовой полк.

У него была приятная возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Силы обороны начали наступление в Курской области в начале августа 2024 года. Бойцы с первых дней успешно продвинулись вперед и взяли под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа.