Доведеться знову вчитися говорити. Що відомо про стан Папи Римського
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Доведеться знову вчитися говорити. Що відомо про стан Папи Римського

Папа Римський
Джерело:  Reuters

Очільник доктринального офісу Ватикану, кардинал Віктор Мануель Фернандес розповів про стан здоров'я Папи Римського Франциска. Як відомо, понтифік останній місяць провів у лікарні під наглядом медиків.

Головні тези:

  • Стан здоров'я Папи Римського стабілізувався, однак є інші серйозні проблеми.
  • Останні кілька днів понтифік не потребував штучної вентиляції легень,.

Що відбувається з Папою Римським

За словами кардинала Віктора Мануеля, понтифік повинен заново "навчитися говорити" після тривалого застосування високопоточної кисневої терапії.

Попри це, його стан дійсно стабілізувався.

Папа почувається дуже добре, але сильний [потік] кисню все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але загальний фізичний стан такий, як і був раніше, — розповів очільник доктринального офісу Ватикану.

Що важливо розуміти, в останньому звіті про стан здоров'я Папи Римського повідомили, що його здоров'я залишається стабільним із "незначним покращенням дихання та рухливості".

Останні кілька днів понтифік не потребував штучної вентиляції легень, попри це для полегшення дихання вночі він отримував кисень через маленький шланг поблизу носа.

Досі невідомо, чи повернеться Франциск із медичного закладу до Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня.

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