Доведеться знову вчитися говорити. Що відомо про стан Папи Римського

Очільник доктринального офісу Ватикану, кардинал Віктор Мануель Фернандес розповів про стан здоров'я Папи Римського Франциска. Як відомо, понтифік останній місяць провів у лікарні під наглядом медиків.

Що відбувається з Папою Римським

За словами кардинала Віктора Мануеля, понтифік повинен заново "навчитися говорити" після тривалого застосування високопоточної кисневої терапії.

Попри це, його стан дійсно стабілізувався.

Папа почувається дуже добре, але сильний [потік] кисню все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але загальний фізичний стан такий, як і був раніше, — розповів очільник доктринального офісу Ватикану. Поширити

Що важливо розуміти, в останньому звіті про стан здоров'я Папи Римського повідомили, що його здоров'я залишається стабільним із "незначним покращенням дихання та рухливості".

Останні кілька днів понтифік не потребував штучної вентиляції легень, попри це для полегшення дихання вночі він отримував кисень через маленький шланг поблизу носа.

Досі невідомо, чи повернеться Франциск із медичного закладу до Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня.