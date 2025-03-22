Придется снова учиться говорить. Что известно о состоянии Папы Римского
Категория
Мир
Дата публикации

Придется снова учиться говорить. Что известно о состоянии Папы Римского

Что происходит с Папой Римским
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Источник:  Reuters

Глава доктринального офиса Ватикана, кардинал Виктор Мануэль Фернандес рассказал о состоянии здоровья Папы Римского Франциска. Как известно, понтифик последний месяц провел в больнице под наблюдением медиков.

Главные тезисы

  • Состояние здоровья Папы Римского стабилизировалось, однако есть другие серьезные проблемы.
  • Последние несколько дней понтифик не нуждался в искусственной вентиляции легких.

Что происходит с Папой Римским

По словам кардинала Виктора Мануэля, понтифик должен заново "научиться говорить" после длительного применения высокотекущей кислородной терапии.

Несмотря на это, его состояние действительно стабилизировалось.

Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный [поток] кислорода все иссушает. Ему нужно заново учиться говорить, но общее физическое состояние такое, как было раньше, — рассказал глава доктринального офиса Ватикана.

Что важно понимать, в последнем отчете о состоянии здоровья Папы Римского сообщили, что его здоровье остается стабильным с незначительным улучшением дыхания и подвижности.

Последние несколько дней понтифик не нуждался в искусственной вентиляции легких, несмотря на это для облегчения дыхания ночью он получал кислород через маленький шланг вблизи носа.

До сих пор неизвестно, вернется ли Франциск из медицинского заведения к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля.

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