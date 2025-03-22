Придется снова учиться говорить. Что известно о состоянии Папы Римского

Глава доктринального офиса Ватикана, кардинал Виктор Мануэль Фернандес рассказал о состоянии здоровья Папы Римского Франциска. Как известно, понтифик последний месяц провел в больнице под наблюдением медиков.
Главные тезисы
- Состояние здоровья Папы Римского стабилизировалось, однако есть другие серьезные проблемы.
- Последние несколько дней понтифик не нуждался в искусственной вентиляции легких.
Что происходит с Папой Римским
По словам кардинала Виктора Мануэля, понтифик должен заново "научиться говорить" после длительного применения высокотекущей кислородной терапии.
Несмотря на это, его состояние действительно стабилизировалось.
Что важно понимать, в последнем отчете о состоянии здоровья Папы Римского сообщили, что его здоровье остается стабильным с незначительным улучшением дыхания и подвижности.
Последние несколько дней понтифик не нуждался в искусственной вентиляции легких, несмотря на это для облегчения дыхания ночью он получал кислород через маленький шланг вблизи носа.
До сих пор неизвестно, вернется ли Франциск из медицинского заведения к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля.
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