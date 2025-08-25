"Довгий Нептун". Далекобійна версія української крилатої ракети вперше показана публічно — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

"Довгий Нептун". Далекобійна версія української крилатої ракети вперше показана публічно — відео

Довгий Нептун
Джерело:  Defense Express

Далекобійна версія крилатої ракети Р-360 "Нептун", яка відома під назвою "Довгий Нептун" ще у березні цього року пройшла випробування та здійснює ураження ворога на дальності 1000 км.

Головні тези:

  • “Довгий Нептун” — далекобійна версія української ракети Р-360 “Нептун”, представлена на відео вперше.
  • Ракета має дальність ураження 1000 км та призначена для ураження наземних цілей.
  • Характеристики і розміри ракети становлять понад 6 метрів у довжину та діаметр до 50 см, що свідчить про її вдосконалення.

Далекобійна версія “Довгого Нептуна” вперше потрапила на відео

Але попри те, що про її розробку відомо взагалі з листопада 2023 року, жодного її зображення не було. Проте на День Незалежності України на офіційному акаунті держпорталу "Зброя" вийшло відео на якому, скоріш за все, він і демонструється, разом із іншими зразками українського озброєння.

Бо інших пояснень, що це може бути за ракета, з Х-подібними крилами, що складаються немає. У самому відео вона ніяк не іменується. Також варто додати, що відео з пуском — старі, зняті ще під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках.

Жодних характеристик цієї ракети не оприлюднено, але параметр дальності у 1000 км оголошувався раніше, як і те, що ракета призначена для ураження наземних цілей. І зазначимо, що якщо "Довгий Нептун" ще з березня прилітає по ворогу, то навряд його зовнішній вигляд є для нього сюрпризом.

Також можливо порівняти зображення "Довгого Нептуна" із його першою протикорабельною версією Р-360.

Скоріш за все, хвостова частина, там де розміщений двигун, змін не зазнала, а тому її можливо взяти у ролі "опорної точки" для масштабу. І це означає, що довжина "Довгого Нептуна" становить понад 6 метрів (без прискорювача). Тобто він приблизно на 1,5 метра довший за Р-360.

Крилата ракета “Довгий Нептун”

Центральна частина фюзеляжу "Довгого Нептуна" була збільшена у діаметрі, приблизно до 50 см з 38 см. Тобто нова ракета не лише довша, вона й "товстіша". Вочевидь це пов'язано із необхідністю збільшення палива. Водночас носовий обтікач має такий самий діаметр.

Звісно зросла й площа крил та хвостового оперення, яка має компенсувати більшу злітну вагу. Щодо ваги бойової частини, то у старій версії вона становила 150 кг, щодо "Довгого Нептуна", то ці параметри невідомі.

Додамо, що держпортал "Зброя" позиціюється як місце з усіма державними сервісами та програмами для виробників озброєння, а також у ролі єдиного бренду для українського озброєння. Він був створений Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, яке 21 липня 2025 року припинило своє існування, передавши повноваження Міноборони.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Довгий Нептун". В Україні секретно створюють ракети нового зразка
ВПО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На що здатна модернізована українська ракета "Нептун" — відповідь експерта
Крилата ракета "Нептун"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Довгий Нептун". Зеленський оголосив про успішне випробування нової української ракети
Володимир Зеленський
Нептун

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?