"Довгий Нептун". Далекобійна версія української крилатої ракети вперше показана публічно — відео

Далекобійна версія крилатої ракети Р-360 "Нептун", яка відома під назвою "Довгий Нептун" ще у березні цього року пройшла випробування та здійснює ураження ворога на дальності 1000 км.

Далекобійна версія “Довгого Нептуна” вперше потрапила на відео

Але попри те, що про її розробку відомо взагалі з листопада 2023 року, жодного її зображення не було. Проте на День Незалежності України на офіційному акаунті держпорталу "Зброя" вийшло відео на якому, скоріш за все, він і демонструється, разом із іншими зразками українського озброєння.

Бо інших пояснень, що це може бути за ракета, з Х-подібними крилами, що складаються немає. У самому відео вона ніяк не іменується. Також варто додати, що відео з пуском — старі, зняті ще під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках.

Жодних характеристик цієї ракети не оприлюднено, але параметр дальності у 1000 км оголошувався раніше, як і те, що ракета призначена для ураження наземних цілей. І зазначимо, що якщо "Довгий Нептун" ще з березня прилітає по ворогу, то навряд його зовнішній вигляд є для нього сюрпризом. Поширити

Також можливо порівняти зображення "Довгого Нептуна" із його першою протикорабельною версією Р-360.

Скоріш за все, хвостова частина, там де розміщений двигун, змін не зазнала, а тому її можливо взяти у ролі "опорної точки" для масштабу. І це означає, що довжина "Довгого Нептуна" становить понад 6 метрів (без прискорювача). Тобто він приблизно на 1,5 метра довший за Р-360.

Крилата ракета “Довгий Нептун”

Центральна частина фюзеляжу "Довгого Нептуна" була збільшена у діаметрі, приблизно до 50 см з 38 см. Тобто нова ракета не лише довша, вона й "товстіша". Вочевидь це пов'язано із необхідністю збільшення палива. Водночас носовий обтікач має такий самий діаметр.

Звісно зросла й площа крил та хвостового оперення, яка має компенсувати більшу злітну вагу. Щодо ваги бойової частини, то у старій версії вона становила 150 кг, щодо "Довгого Нептуна", то ці параметри невідомі.

Додамо, що держпортал "Зброя" позиціюється як місце з усіма державними сервісами та програмами для виробників озброєння, а також у ролі єдиного бренду для українського озброєння. Він був створений Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, яке 21 липня 2025 року припинило своє існування, передавши повноваження Міноборони.