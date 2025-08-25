"Длинный Нептун". Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты впервые показана публично — видео

Дальнобойная версия крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которая известна под названием "Длинный Нептун", еще в марте этого года прошла испытания и производит поражение врага на дальности 1000 км.
Главные тезисы
- Видео с дальнобойной версией украинской ракеты “Длинный Нептун” было впервые опубликовано на госпортале “Оружие”.
- Новая ракета имеет улучшенные параметры, включая увеличенную дальность поражения до 1000 км и увеличенный диаметр фюзеляжа для увеличения мощности.
Дальнобойная версия "Длинного Нептуна" впервые попала на видео
Но, несмотря на то, что о ее разработке известно вообще с ноября 2023 года, ни одного ее изображения не было. Однако на День Независимости Украины на официальном аккаунте госпортала "Оружие" вышло видео, на котором, скорее всего, он и демонстрируется, вместе с другими образцами украинского вооружения.
Ибо других объяснений, что это может быть за ракета, с складывающимися Х-образными крыльями нет. В самом видео она никак не называется. Также стоит добавить, что видео с пуском — старые, снятые еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах.
Также можно сравнить изображение "Длинного Нептуна" с его первой противокорабельной версией Р-360.
Скорее всего, хвостовая часть, там где расположен двигатель, перемен не претерпела, а потому ее возможно взять в роли "опорной точки" для масштаба. И это означает, что длина "Длинного Нептуна" составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее Р-360.
Центральная часть фюзеляжа "Длинного Нептуна" была увеличена в диаметре, примерно до 50 см с 38 см. То есть новая ракета не только длиннее, она и "толще". Очевидно, это связано с необходимостью увеличения топлива. В то же время носовой обтекатель имеет такой же диаметр.
Конечно, выросла и площадь крыльев и хвостового оперения, которая должна компенсировать больший взлетный вес. Что касается веса боевой части, то в старой версии она составляла 150 кг, что касается "Длинного Нептуна", то эти параметры неизвестны.
Госпортал "Оружие" позиционируется как место со всеми государственными сервисами и программами для производителей вооружения, а также в роли единого бренда для украинского вооружения. Он был создан Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое 21 июля 2025 прекратило свое существование, передав полномочия Минобороны.
