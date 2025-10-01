"Довгий Нептун". Експерти дізналися точні параметри української крилатої ракети

Стали відомі параметри української крилатої ракети, відомої під назвою "Довгий Нептун". Зокрема точно озвучена дальність ракети та вага її бойової частини, пишуть експерти .

Експерти дізналися точні параметри “Довгого Нептуна”

На одній з інтерактивних виставок, що зараз проходить у Києві, під логотипом "Зброя" показано сам комплекс та ракету до нього.

Експерти повідомили, що комплекс отримав індекс "Нептун Д", а оновлена ракета до нього — РК360Л. Її дальність польоту визначена у 1000 км, і це у 3,5 раза більше, ніж у задекларованій для протикорабельної версії протикорабельної ракети Р360 у 280 км.

Але, попри кратне збільшення дальності польоту, вага бойової частини "Довгого Нептуна", РК360Л, також зросла — 260 кг проти 150 кг у протикорабельній версії. І це дійсно дуже неочікуваний сюрприз, бо зазвичай більша дальність польоту ракет досягається саме зменшенням бойової частини.

Експерти наголосили, що у ракеті "Нептун Д" розробники одночасно вирішили завдання збільшення дальності та збільшення ваги потужності бойової частини. Поширити

Також це означає технічну можливість ціною зменшення об'єму паливних баків та дальності польоту збільшити загальну вагу бойової частини.

Крім того, експерти завдяки раніше опублікованим фото з'ясували, що довжина РК360Л становить 6 метрів (без прискорювача), що на близько 1,5 метра більше, а діаметр корпусу збільшився з 38 см до приблизно 50 см.

Ще один дуже важливий аспект — зазначена можливість ураження як наземних, так і морських цілей. Тобто ракета продовжує мати можливість ураження рухомих об'єктів. Водночас система наведення не розкрита, але через позначку щодо можливості атаки кораблів можливо зробити припущення, що активна радіолокаційна головка самонаведення у РК360Л залишилась.

Також вони повідомили, що для забезпечення польоту "Нептуна" над суходолом "було розв’язано складну комплексну задачу":