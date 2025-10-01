"Длинный Нептун". Эксперты узнали точные параметры украинской крылатой ракеты

Стали известны параметры украинской крылатой ракеты, известной под названием "Длинный Нептун". В частности, точно озвучена дальность ракеты и вес ее боевой части, пишут эксперты.
Главные тезисы
- Дальность полета украинской крылатой ракеты 'Длинный Нептун' составляет 1000 км, вес боевой части - 260 кг.
- Ракета способна поражать наземные и морские цели, включая движущиеся объекты.
- Усовершенствованная версия ракеты РК360Л объединила увеличенную дальность полета и большой вес боевой части.
Эксперты узнали точные параметры "Длинного Нептуна"
На одной из проходящих в Киеве интерактивных выставок под логотипом "Оружие" показан сам комплекс и ракета к нему.
Эксперты сообщили, что комплекс получил индекс "Нептун Д", а обновленная ракета к нему — РК360Л. Ее дальность полета определена в 1000 км, что в 3,5 раза больше, чем в задекларированной для противокорабельной версии противокорабельной ракеты Р360 в 280 км.
Но, несмотря на кратное увеличение дальности полета, вес боевой части "Длинного Нептуна", РК360Л также возрос — 260 кг против 150 кг в противокорабельной версии. И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что, как правило, большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части.
Также это означает техническую возможность снижения объема топливных баков и дальности полета увеличить общий вес боевой части.
Кроме того, эксперты благодаря ранее опубликованным фото выяснили, что длина РК360Л составляет 6 метров (без ускорителя), что около 1,5 метра больше, а диаметр корпуса увеличился с 38 см до примерно 50 см.
Еще один очень важный аспект — указанная возможность поражения как наземных, так и морских целей. То есть ракета продолжает иметь возможность поражения движущихся объектов. В то же время система наведения не раскрыта, но из-за отметки о возможности атаки кораблей можно предположить, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л осталась.
Также они сообщили, что для обеспечения полета "Нептуна" над сушей "была решена сложная комплексная задача":
Во-первых, обеспечен полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью. Во-вторых, обеспечена возможность полета по определенному маршруту без спутниковой навигации. В-третьих, возможность точного поражения наземной цели, что значительно сложнее наведения на большой металлический объект на фоне моря. И уже дополнительно в РК360Л одновременно увеличена дальность и вес боевой части.
