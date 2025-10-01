"Длинный Нептун". Эксперты узнали точные параметры украинской крылатой ракеты
Категория
Технологии
Дата публикации

"Длинный Нептун". Эксперты узнали точные параметры украинской крылатой ракеты

"Длинный Нептун"
Читати українською
Источник:  Defence Express

Стали известны параметры украинской крылатой ракеты, известной под названием "Длинный Нептун". В частности, точно озвучена дальность ракеты и вес ее боевой части, пишут эксперты.

Главные тезисы

  • Дальность полета украинской крылатой ракеты 'Длинный Нептун' составляет 1000 км, вес боевой части - 260 кг.
  • Ракета способна поражать наземные и морские цели, включая движущиеся объекты.
  • Усовершенствованная версия ракеты РК360Л объединила увеличенную дальность полета и большой вес боевой части.

Эксперты узнали точные параметры "Длинного Нептуна"

На одной из проходящих в Киеве интерактивных выставок под логотипом "Оружие" показан сам комплекс и ракета к нему.

Эксперты сообщили, что комплекс получил индекс "Нептун Д", а обновленная ракета к нему — РК360Л. Ее дальность полета определена в 1000 км, что в 3,5 раза больше, чем в задекларированной для противокорабельной версии противокорабельной ракеты Р360 в 280 км.

Но, несмотря на кратное увеличение дальности полета, вес боевой части "Длинного Нептуна", РК360Л также возрос — 260 кг против 150 кг в противокорабельной версии. И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что, как правило, большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части.

Эксперты подчеркнули, что в ракете "Нептун Д" разработчики одновременно решили задачу увеличения дальности и увеличения веса мощности боевой части.

Также это означает техническую возможность снижения объема топливных баков и дальности полета увеличить общий вес боевой части.

Кроме того, эксперты благодаря ранее опубликованным фото выяснили, что длина РК360Л составляет 6 метров (без ускорителя), что около 1,5 метра больше, а диаметр корпуса увеличился с 38 см до примерно 50 см.

Еще один очень важный аспект — указанная возможность поражения как наземных, так и морских целей. То есть ракета продолжает иметь возможность поражения движущихся объектов. В то же время система наведения не раскрыта, но из-за отметки о возможности атаки кораблей можно предположить, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л осталась.

Также они сообщили, что для обеспечения полета "Нептуна" над сушей "была решена сложная комплексная задача":

Во-первых, обеспечен полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью. Во-вторых, обеспечена возможность полета по определенному маршруту без спутниковой навигации. В-третьих, возможность точного поражения наземной цели, что значительно сложнее наведения на большой металлический объект на фоне моря. И уже дополнительно в РК360Л одновременно увеличена дальность и вес боевой части.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Длинный Нептун". Зеленский объявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Владимир Зеленский
ракета
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Длинный Нептун". Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты впервые показана публично — видео
"Длинный Нептун"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака "Нептунов" на Крым. Украина поразила 6 российских катеров
Что известно о новом успехе Сил обороны Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?