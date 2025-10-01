"Длинный Нептун". Эксперты узнали точные параметры украинской крылатой ракеты

Стали известны параметры украинской крылатой ракеты, известной под названием "Длинный Нептун". В частности, точно озвучена дальность ракеты и вес ее боевой части, пишут эксперты.

Эксперты узнали точные параметры "Длинного Нептуна"

На одной из проходящих в Киеве интерактивных выставок под логотипом "Оружие" показан сам комплекс и ракета к нему.

Эксперты сообщили, что комплекс получил индекс "Нептун Д", а обновленная ракета к нему — РК360Л. Ее дальность полета определена в 1000 км, что в 3,5 раза больше, чем в задекларированной для противокорабельной версии противокорабельной ракеты Р360 в 280 км.

Но, несмотря на кратное увеличение дальности полета, вес боевой части "Длинного Нептуна", РК360Л также возрос — 260 кг против 150 кг в противокорабельной версии. И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что, как правило, большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части.

Эксперты подчеркнули, что в ракете "Нептун Д" разработчики одновременно решили задачу увеличения дальности и увеличения веса мощности боевой части. Поделиться

Также это означает техническую возможность снижения объема топливных баков и дальности полета увеличить общий вес боевой части.

Кроме того, эксперты благодаря ранее опубликованным фото выяснили, что длина РК360Л составляет 6 метров (без ускорителя), что около 1,5 метра больше, а диаметр корпуса увеличился с 38 см до примерно 50 см.

Еще один очень важный аспект — указанная возможность поражения как наземных, так и морских целей. То есть ракета продолжает иметь возможность поражения движущихся объектов. В то же время система наведения не раскрыта, но из-за отметки о возможности атаки кораблей можно предположить, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л осталась.

Также они сообщили, что для обеспечения полета "Нептуна" над сушей "была решена сложная комплексная задача":