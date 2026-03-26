Дрон атакував танкер Altura тіньового флоту РФ у Чорному морі

Дрон завдав ударів у Чорному морі по турецькому танкеру Altura, який перевозив російську нафту. Подія відбулася поблизу Стамбула.
Головні тези:
- Дрон здійснив атаку на турецький танкер Altura, перевозивший російську нафту у Чорному морі.
- Атака призвела до пошкодження палуби, містка та машинного відділення танкера.
- Танкер Altura, який перебував під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу,
БпЛА атакував турецький танкер з підсанкційною російською нафтою
Пошкоджено палубу, місток та машинне відділення, куди почала надходити вода.
За даними відстеження суден, танкер класу Suezmax був завантажений близько 1 млн барелів сирої нафти марки Urals з Новоросійська.
Відомо, що танке Altura перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, але не підпадає під економічні обмеження США.
За даними турецького морського новинного порталу HaberDenizde, на містку танкера стався вибух, а машинне відділення також заповнилося водою.
На борту було 27 громадян Туреччини, потерпілих немає.
