Дрон атакував танкер Altura тіньового флоту РФ у Чорному морі

Дрон завдав ударів у Чорному морі по турецькому танкеру Altura, який перевозив російську нафту. Подія відбулася поблизу Стамбула.

Пошкоджено палубу, місток та машинне відділення, куди почала надходити вода.

Атака на танкер Altura сталася за 15 морських миль (28 кілометрів) від протоки Босфор.

За даними відстеження суден, танкер класу Suezmax був завантажений близько 1 млн барелів сирої нафти марки Urals з Новоросійська.

Відомо, що танке Altura перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, але не підпадає під економічні обмеження США.

За даними турецького морського новинного порталу HaberDenizde, на містку танкера стався вибух, а машинне відділення також заповнилося водою.

Підбитий танкер наразі оточений трьома турецькими військовими кораблями. Також поряд — судно екстреного реагування, яке знаходиться під управлінням Головного управління берегової безпеки Туреччини.

На борту було 27 громадян Туреччини, потерпілих немає.