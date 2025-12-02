Почалася нова операція України проти РФ в Чорному морі — як реагує НАТО

Генсек НАТо Марко Рютте наголосив, що операція України з метою знищення суден "тіньового флоту" Росії у Чорному морі вказує на ризики для безпеки, які провокує російська війна.

У НАТО не засуджують дії України

З заявою з цього приводу Марк Рютте виступив під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО у вівторок, 2 грудня.

За словами останнього, підриви танкерів російського "тіньового флоту" у Чорному морі — результати загарбницької війни Росії проти України.

Ми бачили у звітах… про два судна "тіньового флоту" в Чорному морі, які були уражені озброєними групами на вихідних. І ми також чули занепокоєння, висловлене нашим союзником — Туреччиною — щодо безпеки в Чорному морі. Марко Рютте Генсек НАТО

Він також чітко дав зрозуміти: з цього можна зробити лише один висновок: першопричина усіх подій — у російській агресії проти України.