Почалася нова операція України проти РФ в Чорному морі — як реагує НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Почалася нова операція України проти РФ в Чорному морі — як реагує НАТО

Рютте

Генсек НАТо Марко Рютте наголосив, що операція України з метою знищення суден "тіньового флоту" Росії у Чорному морі вказує на ризики для безпеки, які провокує російська війна.

Головні тези:

  • 28 листопада в Чорному морі загорілися два російські підсанкційні танкери.
  • Згодом стало відомо, що це була нова спецоперація СБУ.

У НАТО не засуджують дії України

З заявою з цього приводу Марк Рютте виступив під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО у вівторок, 2 грудня.

За словами останнього, підриви танкерів російського "тіньового флоту" у Чорному морі — результати загарбницької війни Росії проти України.

Ми бачили у звітах… про два судна "тіньового флоту" в Чорному морі, які були уражені озброєними групами на вихідних. І ми також чули занепокоєння, висловлене нашим союзником — Туреччиною — щодо безпеки в Чорному морі.

Марко Рютте

Марко Рютте

Генсек НАТО

Він також чітко дав зрозуміти: з цього можна зробити лише один висновок: першопричина усіх подій — у російській агресії проти України.

Дозвольте мені сказати лише одне: я справді вважаю, що цей інцидент є ще одним доказом ширшого ризику для безпеки, спричиненого триваючою війною проти України, — наголосив Марк Рютте.

