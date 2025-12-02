Началась новая операция Украины против РФ в Черном море — как реагирует НАТО
Началась новая операция Украины против РФ в Черном море — как реагирует НАТО

Генсек НАТО Марко Рютте отметил, что операция Украины с целью уничтожения судов "теневого флота" России в Черном море указывает на риски для безопасности, которые провоцирует российская война.

Главные тезисы

  • 28 ноября в Черном море в результате атак загорелись два российских подсанкционных танкера.
  • Впоследствии стало известно, что это была новая спецоперация СБУ.

В НАТО не осуждают действия Украины

С заявлением по этому поводу Марк Рютте выступил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО во вторник, 2 декабря.

По словам последнего, взрывы танкеров российского "теневого флота" в Черном море — результаты захватнической войны России против Украины.

Мы видели в отчетах… о двух судах "теневого флота" в Черном море, пораженных вооруженными группами на выходных. И мы также слышали обеспокоенность, высказанную нашим союзником — Турцией — касетельно безопасности в Черном море.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Он также четко дал понять: из этого можно сделать только один вывод — первопричина всех событий в российской агрессии против Украины.

Позвольте мне сказать только одно: я действительно считаю, что этот инцидент является еще одним доказательством более широкого риска безопасности, вызванного продолжающейся войной против Украины, — подчеркнул Марк Рютте.

