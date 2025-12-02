Началась новая операция Украины против РФ в Черном море — как реагирует НАТО

Генсек НАТО Марко Рютте отметил, что операция Украины с целью уничтожения судов "теневого флота" России в Черном море указывает на риски для безопасности, которые провоцирует российская война.

В НАТО не осуждают действия Украины

С заявлением по этому поводу Марк Рютте выступил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО во вторник, 2 декабря.

По словам последнего, взрывы танкеров российского "теневого флота" в Черном море — результаты захватнической войны России против Украины.

Мы видели в отчетах… о двух судах "теневого флота" в Черном море, пораженных вооруженными группами на выходных. И мы также слышали обеспокоенность, высказанную нашим союзником — Турцией — касетельно безопасности в Черном море. Марк Рютте Генсек НАТО

Он также четко дал понять: из этого можно сделать только один вывод — первопричина всех событий в российской агрессии против Украины.