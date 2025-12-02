Началась новая операция Украины против РФ в Черном море — как реагирует НАТО

Генсек НАТО Марко Рютте отметил, что операция Украины с целью уничтожения судов "теневого флота" России в Черном море указывает на риски для безопасности, которые провоцирует российская война.
Главные тезисы
- 28 ноября в Черном море в результате атак загорелись два российских подсанкционных танкера.
- Впоследствии стало известно, что это была новая спецоперация СБУ.
В НАТО не осуждают действия Украины
С заявлением по этому поводу Марк Рютте выступил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО во вторник, 2 декабря.
По словам последнего, взрывы танкеров российского "теневого флота" в Черном море — результаты захватнической войны России против Украины.
Он также четко дал понять: из этого можно сделать только один вывод — первопричина всех событий в российской агрессии против Украины.
