Дрон атаковал танкер Altura теневого флота РФ в Черном море

Дрон нанес удары в Черном море по турецкому танкеру Altura, перевозившему российскую нефть. Событие произошло вблизи Стамбула.

БпЛА атаковал турецкий танкер с подсанкционной российской нефтью

Повреждена палуба, мостик и машинное отделение, куда начала поступать вода.

Атака на танкер Altura произошла в 15 морских милях (28 километров) от пролива Босфор.

По данным отслеживания судов, танкер класса Suezmax был загружен около 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из Новороссийска.

Известно, что танк Altura находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, но не подпадает под экономические ограничения США.

По данным турецкого морского новостного портала HaberDenizde, на мостике танкера произошел взрыв, а машинное отделение также заполнилось водой.

Подбитый танкер окружен тремя турецкими военными кораблями. Также рядом — судно экстренного реагирования, которое находится под управлением Главного управления береговой безопасности Турции.

На борту находились 27 граждан Турции, пострадавших нет.