Дрон атаковал танкер Altura теневого флота РФ в Черном море
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дрон атаковал танкер Altura теневого флота РФ в Черном море

танкер
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Дрон нанес удары в Черном море по турецкому танкеру Altura, перевозившему российскую нефть. Событие произошло вблизи Стамбула.

Главные тезисы

  • Дрон нанес удары по турецкому танкеру Altura, перевозившему российскую нефть в Черном море.
  • Атака привела к серьезным повреждениям палубы, мостика и машинного отделения танкера.

БпЛА атаковал турецкий танкер с подсанкционной российской нефтью

Повреждена палуба, мостик и машинное отделение, куда начала поступать вода.

Атака на танкер Altura произошла в 15 морских милях (28 километров) от пролива Босфор.

По данным отслеживания судов, танкер класса Suezmax был загружен около 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из Новороссийска.

Известно, что танк Altura находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, но не подпадает под экономические ограничения США.

По данным турецкого морского новостного портала HaberDenizde, на мостике танкера произошел взрыв, а машинное отделение также заполнилось водой.

Подбитый танкер окружен тремя турецкими военными кораблями. Также рядом — судно экстренного реагирования, которое находится под управлением Главного управления береговой безопасности Турции.

На борту находились 27 граждан Турции, пострадавших нет.

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
взрыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рютте
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Танкер Elbus

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?