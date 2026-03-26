Дрон атаковал танкер Altura теневого флота РФ в Черном море

Дрон нанес удары в Черном море по турецкому танкеру Altura, перевозившему российскую нефть. Событие произошло вблизи Стамбула.
Главные тезисы
- Дрон нанес удары по турецкому танкеру Altura, перевозившему российскую нефть в Черном море.
- Атака привела к серьезным повреждениям палубы, мостика и машинного отделения танкера.
БпЛА атаковал турецкий танкер с подсанкционной российской нефтью
Повреждена палуба, мостик и машинное отделение, куда начала поступать вода.
По данным отслеживания судов, танкер класса Suezmax был загружен около 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из Новороссийска.
Известно, что танк Altura находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, но не подпадает под экономические ограничения США.
По данным турецкого морского новостного портала HaberDenizde, на мостике танкера произошел взрыв, а машинное отделение также заполнилось водой.
На борту находились 27 граждан Турции, пострадавших нет.
