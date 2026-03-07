Дрон РФ атакував "швидку" на Миколаївщині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон РФ атакував "швидку" на Миколаївщині — є поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
швидка
Read in English

На Миколаївщині удень 7 березня росіяни атакували FPV-дроном автомобіль «швидкої» в Куцурубській громаді, водій та лікарка поранені

Головні тези:

  • Удень 7 березня росіяни атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги в Куцурубській громаді на Миколаївщині.
  • У результаті атаки постраждали водій та лікарка, які були госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Росія атакувала “швидку” на Миколаївщині: є постраждалі

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сьогодні вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль бригади швидкої в Куцурубській громаді.

За його словами, унаслідок ворожої атаки постраждали водій та лікарка, їх госпіталізовано.

Їм надається вся необхідна медична допомога.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Миколаєву — кількість жертв знову зросла
Олександр Сенкевич
Миколаїв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар Росії по Миколаєву — загинули дві жінки
ДСНС Миколаїв
Миколаїв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар Росії по Миколаєву — кількість постраждалих зросла
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Миколаїв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?