Дрон РФ атакував "швидку" на Миколаївщині — є поранені

На Миколаївщині удень 7 березня росіяни атакували FPV-дроном автомобіль «швидкої» в Куцурубській громаді, водій та лікарка поранені
Головні тези:
- Удень 7 березня росіяни атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги в Куцурубській громаді на Миколаївщині.
- У результаті атаки постраждали водій та лікарка, які були госпіталізовані та отримують медичну допомогу.
Росія атакувала “швидку” на Миколаївщині: є постраждалі
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Сьогодні вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль бригади швидкої в Куцурубській громаді.
За його словами, унаслідок ворожої атаки постраждали водій та лікарка, їх госпіталізовано.
Їм надається вся необхідна медична допомога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-