Дрон РФ атаковал "скорую" на Николаевщине — есть раненые

В Николаевской области днем 7 марта россияне атаковали FPV-дроном автомобиль «скорой» в Куцурубской общине, водитель и врач ранены
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Николаевской области, ранены водитель и врач.
- Пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Россия атаковала “скорую” на Николаевщине: есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.
Сегодня днем россияне атаковали FPV-дроном автомобиль бригады скорой в Куцурубской общине.
По его словам, в результате вражеской атаки пострадали водитель и врач, они госпитализированы.
Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-