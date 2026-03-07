Дрон РФ атаковал "скорую" на Николаевщине — есть раненые
Дрон РФ атаковал "скорую" на Николаевщине — есть раненые

Виталий Ким / Николаевская ОВА
скорая
В Николаевской области днем 7 марта россияне атаковали FPV-дроном автомобиль «скорой» в Куцурубской общине, водитель и врач ранены

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Николаевской области, ранены водитель и врач.
  • Пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Россия атаковала “скорую” на Николаевщине: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

Сегодня днем россияне атаковали FPV-дроном автомобиль бригады скорой в Куцурубской общине.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали водитель и врач, они госпитализированы.

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

