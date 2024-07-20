Удар России по Николаеву — количество жертв снова выросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по Николаеву — количество жертв снова выросло

Александр Сенкевич
Удар России по Николаеву — количество жертв снова выросло
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19 июля Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате террористического акта погибли уже четыре человека. Число пострадавших увеличилось до 24.

Главные тезисы

  • Четыре человека погибли и 24 получили ранения в результате ракетного удара России по Николаеву.
  • Удар РФ по Николаеву повредил девять домов, дошкольное заведение и частные автомобили, угрожая жизням мирных жителей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил действия России и призвал к новым мерам для защиты страны.

В больнице скончалась еще одна жертва удара РФ по Николаеву

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.

К сожалению, стало известно, что в больнице скончался мужчина. Соболезнование близким и родным. По состоянию на сегодняшний день уже четыре человека погибли из-за российского прилета, в том числе и ребенка.

Александр Сенкевич

Александр Сенкевич

Мэр Николаева

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате удара пострадали 24 человека.

24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей — говорится в сообщении.

На очередной акт терроризма отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения для поддержки нашей защиты. Россия должна ощутить силу мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно об ударе по Николаеву 19 июля

Вечером 19 июля войска РФ нанесли удар, предварительно авиационной ракетой Х-59, по жилому кварталу Николаева.

На вечер погибли три человека — мальчик 13 лет и две женщины 53 и 63 лет.

24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. В медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей.

Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, заведение дошкольного образования и частные автомобили.

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