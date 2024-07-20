Удар России по Николаеву — количество жертв снова выросло

19 июля Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате террористического акта погибли уже четыре человека. Число пострадавших увеличилось до 24.
Главные тезисы
- Четыре человека погибли и 24 получили ранения в результате ракетного удара России по Николаеву.
- Удар РФ по Николаеву повредил девять домов, дошкольное заведение и частные автомобили, угрожая жизням мирных жителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил действия России и призвал к новым мерам для защиты страны.
В больнице скончалась еще одна жертва удара РФ по Николаеву
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате удара пострадали 24 человека.
На очередной акт терроризма отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Что известно об ударе по Николаеву 19 июля
Вечером 19 июля войска РФ нанесли удар, предварительно авиационной ракетой Х-59, по жилому кварталу Николаева.
На вечер погибли три человека — мальчик 13 лет и две женщины 53 и 63 лет.
24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. В медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей.
Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, заведение дошкольного образования и частные автомобили.
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