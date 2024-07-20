Удар Росії по Миколаєву — кількість жертв знову зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по Миколаєву — кількість жертв знову зросла

Олександр Сенкевич
Миколаїв

19 липня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок терористичного акту загинуло вже четверо людей. Кількість постраждалих збільшилася до 24.

Головні тези:

  • У лікарні померла ще одна жертва удару РФ по Миколаєву 19 липня.
  • Кількість постраждалих збільшилася до 24 осіб, з них 4 дітей, які отримали поранення.
  • Унаслідок терористичного акту РФ пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

У лікарні померла ще одна жертва удару РФ по Миколаєву

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним. Станом на зараз вже чотири особи загинули через російський приліт, зокрема і дитина.

Олександр Сенкевич

Олександр Сенкевич

Мер Миколаєва

Очільник Миколаїівської ОВА Віталій Кім повідомив, що у результаті удару постраждало 24 осіб.

24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей — йдеться у повідомленні.

На черговий акт тероризму РФ відреагував президент України Володимир Зеленський.

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що відомо про удар по Миколаєву 19 липня

Ввечері 19 липня війська РФ завдали удару, попередньо авіаційною ракетою Х-59, по житловому кварталу Миколаєва.

Станом на вечір загинули троє людей — хлопчик 13 років і дві жінки 53 та 63 років.

24 людини дістали поранення, з них четверо дітей. Медична допомога амбулаторно надана девʼятьом дорослим і двом дітям. У медичних закладах перебувають двоє дорослих і двоє дітей.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

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