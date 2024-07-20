Удар Росії по Миколаєву — кількість жертв знову зросла

19 липня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок терористичного акту загинуло вже четверо людей. Кількість постраждалих збільшилася до 24.
Головні тези:
- У лікарні померла ще одна жертва удару РФ по Миколаєву 19 липня.
- Кількість постраждалих збільшилася до 24 осіб, з них 4 дітей, які отримали поранення.
- Унаслідок терористичного акту РФ пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.
У лікарні померла ще одна жертва удару РФ по Миколаєву
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Очільник Миколаїівської ОВА Віталій Кім повідомив, що у результаті удару постраждало 24 осіб.
На черговий акт тероризму РФ відреагував президент України Володимир Зеленський.
Що відомо про удар по Миколаєву 19 липня
Ввечері 19 липня війська РФ завдали удару, попередньо авіаційною ракетою Х-59, по житловому кварталу Миколаєва.
Станом на вечір загинули троє людей — хлопчик 13 років і дві жінки 53 та 63 років.
24 людини дістали поранення, з них четверо дітей. Медична допомога амбулаторно надана девʼятьом дорослим і двом дітям. У медичних закладах перебувають двоє дорослих і двоє дітей.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.
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