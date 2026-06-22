Дрон РФ ударив по будинку на Сумщині — серед загиблих є дитина
Категорія
Україна
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Дрон РФ ударив по будинку на Сумщині — серед загиблих є дитина

Сумська обласна прокуратура
дрон

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару російського безпілотника по будинку багатодітної родини загинули дитина і двоє дорослих.

Головні тези:

  • Унаслідок удару дрону РФ по будинку у Шосткинському районі Сумської області загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся.
  • Також поранені мати хлопчика та його сестра і брат.

Російський дрон атакував будинок багатодітної родини на Сумщині: є загиблі

22 червня близько 04:50 росіяни атакували безпілотником будинок у Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району.

Загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.

Поранені 31-річна матір загиблого хлопчика, його 13-річна сестра і 10-річний брат.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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