Дрон РФ ударив по будинку на Сумщині — серед загиблих є дитина

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок удару російського безпілотника по будинку багатодітної родини загинули дитина і двоє дорослих.
Головні тези:
- Унаслідок удару дрону РФ по будинку у Шосткинському районі Сумської області загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся.
- Також поранені мати хлопчика та його сестра і брат.
Російський дрон атакував будинок багатодітної родини на Сумщині: є загиблі
22 червня близько 04:50 росіяни атакували безпілотником будинок у Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району.
Загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.
Поранені 31-річна матір загиблого хлопчика, його 13-річна сестра і 10-річний брат.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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