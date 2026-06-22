Дрон РФ ударил по дому на Сумщине — среди погибших есть ребенок

В Шосткинском районе Сумской области в результате удара российского беспилотника по дому многодетной семьи погибли ребенок и двое взрослых.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал дом многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области, погибли ребенок и двое взрослых.
- В результате удара пропавшего беспилотника РФ по дому пострадали мать мальчика и его сестра и брат.
Российский дрон атаковал дом многодетной семьи в Сумской области: есть погибшие
22 июня около 04:50 россияне атаковали беспилотником дом в Зноб-Новгордской общине Шосткинского района.
Погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя старушка.
Ранены 31-летняя мать погибшего мальчика, его 13-летняя сестра и 10-летний брат.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-