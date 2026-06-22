Дрон РФ ударил по дому на Сумщине — среди погибших есть ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Дрон РФ ударил по дому на Сумщине — среди погибших есть ребенок

Сумская областная прокуратура
дрон
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В Шосткинском районе Сумской области в результате удара российского беспилотника по дому многодетной семьи погибли ребенок и двое взрослых.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал дом многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области, погибли ребенок и двое взрослых.
  • В результате удара пропавшего беспилотника РФ по дому пострадали мать мальчика и его сестра и брат.

Российский дрон атаковал дом многодетной семьи в Сумской области: есть погибшие

22 июня около 04:50 россияне атаковали беспилотником дом в Зноб-Новгордской общине Шосткинского района.

Погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя старушка.

Ранены 31-летняя мать погибшего мальчика, его 13-летняя сестра и 10-летний брат.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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