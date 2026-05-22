Дрон РФ ударив по Марганцю — 13 містян постраждали

Російський дрон атакував Марганець удень 22 травня. Поранені працівники одного з підприємств.
Головні тези:
- Російський дрон атакував Марганець, поранивши 13 містян, четверо з яких у лікарні.
- Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом працівників підприємства.
Атака РФ по Марганцю: є постраждалі
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Зазначається, що ворог атакував Марганець.
Поранені 13 людей, з них четверо — у лікарні. Всі — у стані середньої тяжкості.
