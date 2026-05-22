Дрон РФ ударив по Марганцю — 13 містян постраждали
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російський дрон атакував Марганець удень 22 травня. Поранені працівники одного з підприємств.

Головні тези:

  • Російський дрон атакував Марганець, поранивши 13 містян, четверо з яких у лікарні.
  • Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом працівників підприємства.

Атака РФ по Марганцю: є постраждалі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Зазначається, що ворог атакував Марганець.

Ворожий FPV-дрон поцілив поряд зі службовим транспортом, де знаходилися працівники одного з підприємств. В автівці повилітали вікна.

Поранені 13 людей, з них четверо — у лікарні. Всі — у стані середньої тяжкості.

