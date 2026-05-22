Дрон РФ ударил по Марганцу — 13 горожан пострадали
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российский дрон атаковал Марганец днем 22 мая. Ранены работники одного из предприятий.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал Марганец, ранив 13 горожан, четверо находятся в больнице.
  • Вражеский FPV-дрон атаковал служебный транспорт работников предприятия, что привело к ранениям и повреждению машины.

Атака РФ по Марганцу: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. Отмечается, что враг атаковал Марганец.

Вражеский FPV-дрон попал рядом со служебным транспортом, где находились работники одного из предприятий. В машине вылетели окна.

Ранены 13 человек, из них четверо — в больнице. Все — в состоянии средней тяжести.

