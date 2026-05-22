Дрон РФ ударил по Марганцу — 13 горожан пострадали

Российский дрон атаковал Марганец днем 22 мая. Ранены работники одного из предприятий.

Атака РФ по Марганцу: есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. Отмечается, что враг атаковал Марганец.

Вражеский FPV-дрон попал рядом со служебным транспортом, где находились работники одного из предприятий. В машине вылетели окна. Поделиться

Ранены 13 человек, из них четверо — в больнице. Все — в состоянии средней тяжести.