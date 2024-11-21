Дрони атакували Ахтубінськ в Астраханській області РФ — відео

21 листопада росіяни заявили про атаку безпілотників по Астраханській області. Зокрема там нібито працювали РЕБ та ППО.

Що відомо про атаку дронів по Ахтубінську РФ

Як зазначають місцеві, дрони зранку помітили їх над Ахтубінськом. . У тому ж числі перед цим під обстріл потрапила сусідня Волгоградська область.

Офіційної інформації з цього приводу немає. Проте росЗМІ повідомляють про повітряну небезпеку та штатну роботу РЕБ та ППО.

Наразі інші подробиці атаки на Астраханську область невідомі.

До слова, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що саме з Астраханської області росіяни вперше атакували Україну міжконтинентальною балістичною ракетою.

Україна могла ударити Storm Shadow по об’єкту Путіна

Як зазначає видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території Росії, то вдарила не по простому об'єкту. Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії РФ разом з північнокорейськими генералами.

Зокрема у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи.

Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтку Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

За непідтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Беручи до уваги всі деталі, вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. Окрім них там могли перебувати й північнокорейські генерали.