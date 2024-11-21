Дроны атаковали Ахтубинск в Астраханской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали Ахтубинск в Астраханской области РФ — видео

Дроны атаковали Ахтубинск в Астраханской области РФ — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

21 ноября россияне заявили об атаке беспилотников по Астраханской области. В частности, там якобы работали РЭБ и ПВО.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали Ахтубинск в Астраханской области, вызвав беспокойство и волнение среди местных жителей.
  • Атака дронов может быть связана с возможными обстрелами и использованием техники ПВО и РЭБ в регионе.
  • Возможно, что Украина может быть причастна к инциденту, а Storm Shadow мог быть использован против объекта с командованием группировки армии РФ.
  • Интерес к инциденту увеличивается из-за предполагаемого воздействия на военные объекты и узлы командования в регионе.
  • Расследование атаки дронов в Ахтубинске расширяет геополитические аспекты и вызывает обеспокоенность за безопасность гражданского населения.

Что известно об атаке дронов по Ахтубинской РФ

Как отмечают местные, дроны с утра заметили их над Ахтубинском. . В том же числе перед этим под обстрел попала соседняя Волгоградская область.

Официальной информации на этот счет нет. Однако РосСМИ сообщают о воздушной опасности и штатной работе РЭБ и ПВО.

Другие подробности атаки на Астраханскую область неизвестны.

К слову, Воздушные силы ВСУ сообщали, что именно из Астраханской области россияне впервые атаковали Украину межконтинентальной баллистической ракетой.

Украина могла ударить Storm Shadow по объекту Путина

Если Украина действительно применила Storm Shadow по территории России, то ударила не по простому объекту. Ведь в Курской области возможен объект с командованием группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами.

В частности, в сети появилось видео из населенного пункта Марьино. На нем слышен ряд звуков, похожих на взрывы.

Интересно то, что видео снято неподалеку от исторического здания имения Барятинских. Пока это помещение является санаторием, который подчиняется Управлению делами президента РФ.

По неподтвержденной информации, поражаемый объект в восточной части санатория и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи".

Defense Express отмечает, что речь может идти не о рядовом объекте связистов, а об углубленном командном пункте. Учитывая все детали, вероятно, что им пользовалось командование группировкой русских войск в Курской области. Кроме них там могли находиться и северокорейские генералы.

По мнению Defense Express, именно пребывание командования в этой локации могло сделать ее целью Storm Shadow.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны впервые нанесли удар по военному заводу в Ижевске РФ — видео
Дроны впервые нанесли удар по военному заводу в Ижевске РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Москву и еще несколько областей РФ массированно атаковали дроны — видео
Москву и еще несколько областей РФ массированно атаковали дроны — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ — видео
Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?