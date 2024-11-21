Дроны атаковали Ахтубинск в Астраханской области РФ — видео

21 ноября россияне заявили об атаке беспилотников по Астраханской области. В частности, там якобы работали РЭБ и ПВО.

Что известно об атаке дронов по Ахтубинской РФ

Как отмечают местные, дроны с утра заметили их над Ахтубинском. . В том же числе перед этим под обстрел попала соседняя Волгоградская область.

Официальной информации на этот счет нет. Однако РосСМИ сообщают о воздушной опасности и штатной работе РЭБ и ПВО.

Другие подробности атаки на Астраханскую область неизвестны.

К слову, Воздушные силы ВСУ сообщали, что именно из Астраханской области россияне впервые атаковали Украину межконтинентальной баллистической ракетой.

Украина могла ударить Storm Shadow по объекту Путина

Если Украина действительно применила Storm Shadow по территории России, то ударила не по простому объекту. Ведь в Курской области возможен объект с командованием группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами.

В частности, в сети появилось видео из населенного пункта Марьино. На нем слышен ряд звуков, похожих на взрывы.

Интересно то, что видео снято неподалеку от исторического здания имения Барятинских. Пока это помещение является санаторием, который подчиняется Управлению делами президента РФ.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

По неподтвержденной информации, поражаемый объект в восточной части санатория и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи".

Defense Express отмечает, что речь может идти не о рядовом объекте связистов, а об углубленном командном пункте. Учитывая все детали, вероятно, что им пользовалось командование группировкой русских войск в Курской области. Кроме них там могли находиться и северокорейские генералы.