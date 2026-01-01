Дрони атакували Ільський НПЗ та нафтобазу у Людиново РФ — відео

Під атаку українських дронів у новорічну ніч потрапили нафтобаза в Калузькій області та нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Головні тези:
- У новорічну ніч українські дрони здійснили атаки на нафтобазу в Людиново та Ільський НПЗ у Росії.
- За інформацією телеграм-ресурсів, наслідки атак виявлені на нафтобазі в місті Людиново.
- Російська влада наразі не підтвердила офіційно факт атак на нафтобазу та НПЗ у новорічну ніч.
Новорічна “бавовна” у Росії: що відомо
За інформацією телеграм-ресурсів, безпілотними літальними апаратами були атаковані нафтобаза в Людиново Калузької області та Ільський НПЗ у Краснодарському краї.
Окремі повідомлення свідчили про виникнення пожежі на нафтобазі в місті Людиново.
Зазначається, що російська влада наразі офіційно не повідомила про атаки на НПЗ та нафтобазу в новорічну ніч.
