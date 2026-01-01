Дрони атакували Ільський НПЗ та нафтобазу у Людиново РФ — відео

Під атаку українських дронів у новорічну ніч потрапили нафтобаза в Калузькій області та нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Новорічна “бавовна” у Росії: що відомо

За інформацією телеграм-ресурсів, безпілотними літальними апаратами були атаковані нафтобаза в Людиново Калузької області та Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Окремі повідомлення свідчили про виникнення пожежі на нафтобазі в місті Людиново.

Зазначається, що російська влада наразі офіційно не повідомила про атаки на НПЗ та нафтобазу в новорічну ніч.