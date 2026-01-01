Дрони атакували Ільський НПЗ та нафтобазу у Людиново РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували Ільський НПЗ та нафтобазу у Людиново РФ — відео

НПЗ
Read in English
Джерело:  online.ua

Під атаку українських дронів у новорічну ніч потрапили нафтобаза в Калузькій області та нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Головні тези:

  • У новорічну ніч українські дрони здійснили атаки на нафтобазу в Людиново та Ільський НПЗ у Росії.
  • За інформацією телеграм-ресурсів, наслідки атак виявлені на нафтобазі в місті Людиново.
  • Російська влада наразі не підтвердила офіційно факт атак на нафтобазу та НПЗ у новорічну ніч.

Новорічна “бавовна” у Росії: що відомо

За інформацією телеграм-ресурсів, безпілотними літальними апаратами були атаковані нафтобаза в Людиново Калузької області та Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Окремі повідомлення свідчили про виникнення пожежі на нафтобазі в місті Людиново.

Зазначається, що російська влада наразі офіційно не повідомила про атаки на НПЗ та нафтобазу в новорічну ніч.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії — палають "Тольяттіазот" і Орловська ТЕЦ
"Бавовна" в Росії охопила різні регіони
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" в Росії. Уражено Сизранський НПЗ та інші об'єкти ворога
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ
Туапсе накрила нова потужна “бавовна”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?