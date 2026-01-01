Дроны атаковали Ильский НПЗ и нефтебазу в Людиново РФ — видео
Под атаку украинских дронов в новогоднюю ночь попали нефтебаза в Калужской области и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Главные тезисы

  • Украинские дроны атаковали нефтебазу в Человеково и Ильский НПЗ в России в новогоднюю ночь.
  • По информации телеграмм-ресурсов, обнаружены последствия атаки на нефтебазу в городе Людиново.
  • Власти России пока не подтвердили официально факт атак на нефтебазу и НПЗ.

Новогодняя "бавовна" в России: что известно

По информации телеграм-ресурсов, беспилотными летательными аппаратами были атакованы нефтебаза в Людиново Калужской области и Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

Отдельные сообщения свидетельствовали о возникновении пожара на нефтебазе в городе Людиново.

Отмечается, что российские власти официально не сообщили об атаках на НПЗ и нефтебазу в новогоднюю ночь.

