Дроны атаковали Ильский НПЗ и нефтебазу в Людиново РФ — видео

Под атаку украинских дронов в новогоднюю ночь попали нефтебаза в Калужской области и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Главные тезисы
- Украинские дроны атаковали нефтебазу в Человеково и Ильский НПЗ в России в новогоднюю ночь.
- По информации телеграмм-ресурсов, обнаружены последствия атаки на нефтебазу в городе Людиново.
- Власти России пока не подтвердили официально факт атак на нефтебазу и НПЗ.
Новогодняя "бавовна" в России: что известно
По информации телеграм-ресурсов, беспилотными летательными аппаратами были атакованы нефтебаза в Людиново Калужской области и Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
Отдельные сообщения свидетельствовали о возникновении пожара на нефтебазе в городе Людиново.
Отмечается, что российские власти официально не сообщили об атаках на НПЗ и нефтебазу в новогоднюю ночь.
