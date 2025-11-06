Дрони атакували Костромську ДРЕС та Волгоградський НПЗ — відео

У російському Волгореченську під атакою дронів опинилася Костромська ДРЕС, яка є третьою за потужністю тепловою електростанцією у РФ. Також безпілотники атакували Волгоградський НПЗ.

Масштабна атака дронів: Волгоградський НПЗ та Костромська ДРЕС були під ударами

Про атаку Костромської ДРЕС повідомили паблікам місцеві жителі, які надіслали відповідні кадри. Вночі там оголошували повітряну тривогу, працювало ППО.

Місцеві зняли вогняну заграву над Костромською ДРЕС, про що свідчить аналіз кадрів очевидців.

Атаку безпілотників на Костромську область підтвердив губернатор регіону Сергій Ситніков.

Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи — пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає. Поширити

У Волгограді вночі лунали вибухи, на що скаржились та активно обговорювали місцеві мешканці в пабліках. Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив пожежу у районі, де знаходиться НПЗ.

Після 23:00 в Волгоградській області РФ повідомили про загрозу безпілотників, згодом росіяни почали скаржитись у Telegram на вибухи. На відео з влучаннями можна почути коментарі очевидців типу: "Поглянь, ти бачила? Бах!" і т.д.

Згодом губернатор регіону Андрій Бочаров написав, що "Міноборони РФ відбивають масовану атаку безпілотників на території Волгоградської області".

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння на території промзони у Червоноармійському районі. Пожежні служби оперативно розпочали гасіння. Поширити

Зазначимо, що у РФ у Червоноармійському районі знаходиться НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", про атаку на який вночі 6 листопада і повідомляв ряд пабліків.