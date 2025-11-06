Дроны атаковали Костромскую ГРЭС и Волгоградский НПЗ — видео

В российском Волгореченске под атакой дронов оказалась Костромская ГРЭС, являющаяся третьей по мощности тепловой электростанцией в РФ. Также беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ.
Главные тезисы
- Масштабная атака дронов на Костромскую ГРЭС и Волгоградский НПЗ стала серьезной угрозой для энергетической инфраструктуры в России.
- Местные жители зафиксировали атаку на дроны и распространили соответствующие кадры, свидетельствующие о масштабе происшествия.
- Губернаторы регионов подтвердили атаки и принимают необходимые меры по устранению последствий и обеспечению безопасности энергетических объектов.
Масштабная атака дронов: Волгоградский НПЗ и Костромская ГРЭС были под ударами
Об атаке Костромской ГРЭС сообщили пабликам местные жители, отправившие соответствующие кадры. Ночью там объявляли воздушную тревогу, работало ПВО.
Местные сняли огненное зарево над Костромской ГРЭС, о чем свидетельствует анализ кадров очевидцев.
Атаку беспилотников на Костромскую область подтвердил губернатор региона Сергей Ситников.
В Волгограде ночью раздавались взрывы, на что жаловались и активно обсуждали местные жители в пабликах. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил пожар в районе НПЗ.
После 23:00 в Волгоградской области РФ сообщили об угрозе беспилотников, впоследствии россияне начали жаловаться в Telegram на взрывы. На видео с попаданиями можно услышать комментарии очевидцев типа: "Посмотри, ты видела? Бах!" и т.д.
Позже губернатор региона Андрей Бочаров написал, что "Минобороны РФ отбивают массированную атаку беспилотников на территории Волгоградской области".
Отметим, что в РФ в Красноармейском районе находится НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", об атаке на который ночью 6 ноября и сообщал ряд пабликов.
