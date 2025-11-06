Дроны атаковали Костромскую ГРЭС и Волгоградский НПЗ — видео

В российском Волгореченске под атакой дронов оказалась Костромская ГРЭС, являющаяся третьей по мощности тепловой электростанцией в РФ. Также беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ.

Масштабная атака дронов: Волгоградский НПЗ и Костромская ГРЭС были под ударами

Об атаке Костромской ГРЭС сообщили пабликам местные жители, отправившие соответствующие кадры. Ночью там объявляли воздушную тревогу, работало ПВО.

Местные сняли огненное зарево над Костромской ГРЭС, о чем свидетельствует анализ кадров очевидцев.

Атаку беспилотников на Костромскую область подтвердил губернатор региона Сергей Ситников.

Под утро жители города слышали работу защитной системы — раздалось несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, устраняющие последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет. Поделиться

В Волгограде ночью раздавались взрывы, на что жаловались и активно обсуждали местные жители в пабликах. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил пожар в районе НПЗ.

После 23:00 в Волгоградской области РФ сообщили об угрозе беспилотников, впоследствии россияне начали жаловаться в Telegram на взрывы. На видео с попаданиями можно услышать комментарии очевидцев типа: "Посмотри, ты видела? Бах!" и т.д.

Позже губернатор региона Андрей Бочаров написал, что "Минобороны РФ отбивают массированную атаку беспилотников на территории Волгоградской области".

В результате падения обломков произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к тушению. Поделиться

Отметим, что в РФ в Красноармейском районе находится НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", об атаке на который ночью 6 ноября и сообщал ряд пабликов.