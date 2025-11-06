Дроны атаковали Костромскую ГРЭС и Волгоградский НПЗ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали Костромскую ГРЭС и Волгоградский НПЗ — видео

огонь
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В российском Волгореченске под атакой дронов оказалась Костромская ГРЭС, являющаяся третьей по мощности тепловой электростанцией в РФ. Также беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ.

Главные тезисы

  • Масштабная атака дронов на Костромскую ГРЭС и Волгоградский НПЗ стала серьезной угрозой для энергетической инфраструктуры в России.
  • Местные жители зафиксировали атаку на дроны и распространили соответствующие кадры, свидетельствующие о масштабе происшествия.
  • Губернаторы регионов подтвердили атаки и принимают необходимые меры по устранению последствий и обеспечению безопасности энергетических объектов.

Масштабная атака дронов: Волгоградский НПЗ и Костромская ГРЭС были под ударами

Об атаке Костромской ГРЭС сообщили пабликам местные жители, отправившие соответствующие кадры. Ночью там объявляли воздушную тревогу, работало ПВО.

Местные сняли огненное зарево над Костромской ГРЭС, о чем свидетельствует анализ кадров очевидцев.

Атаку беспилотников на Костромскую область подтвердил губернатор региона Сергей Ситников.

Под утро жители города слышали работу защитной системы — раздалось несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, устраняющие последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет.

В Волгограде ночью раздавались взрывы, на что жаловались и активно обсуждали местные жители в пабликах. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил пожар в районе НПЗ.

После 23:00 в Волгоградской области РФ сообщили об угрозе беспилотников, впоследствии россияне начали жаловаться в Telegram на взрывы. На видео с попаданиями можно услышать комментарии очевидцев типа: "Посмотри, ты видела? Бах!" и т.д.

Позже губернатор региона Андрей Бочаров написал, что "Минобороны РФ отбивают массированную атаку беспилотников на территории Волгоградской области".

В результате падения обломков произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к тушению.

Отметим, что в РФ в Красноармейском районе находится НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", об атаке на который ночью 6 ноября и сообщал ряд пабликов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ и склад БК на Белгородщине
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда объектов логистики армии РФ
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина заблокировала работу порта и НПЗ в российском Туапсе
Новые данные о последствиях атак на Туапсе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?