Дрони атакували нафтоналивний термінал "Шесхаріс" у Новоросійську — відео

У ніч з 1 на 2 березня місто Новоросійськ зазнало атак дронів. Після серії вибухів у районі місцевого порту виникла пожежа. Ймовірно, горить нафтоналивний термінал “Шесхаріс”,

Перші повідомлення про вибухи в Новоросійську з'явилися о 22:50 за Києвом. Місцеві жителі скаржилися на "хлопки", а мер міста Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху в районі набережної.

Усе це відбувалося не тільки на тлі атаки стандартними дронами, але ще й морськими. Практично відразу після перших вибухів у соцмережах з'явилися кадри з пожежею.

Нафтоналивний термінал «Шесхаріс», ймовірно, спалахнув у результаті атаки на Новоросійськ. Жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів у ніч проти 2 березня. Постраждала одна людина, уточнила місцева влада.

Новоросійськ продовжує зазнавати атаки ЗСУ. На даний момент відомо про пошкодження ще у двох багатоквартирних будинках та п'яти приватних. За двома адресами в результаті виникли спалахи, їх ліквідують.

Нафтоналивний термінал «Шесхаріс» — це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Це з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.