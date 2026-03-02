Дрони атакували нафтоналивний термінал "Шесхаріс" у Новоросійську — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували нафтоналивний термінал "Шесхаріс" у Новоросійську — відео

Шесхаріс
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч з 1 на 2 березня місто Новоросійськ зазнало атак дронів. Після серії вибухів у районі місцевого порту виникла пожежа. Ймовірно, горить нафтоналивний термінал “Шесхаріс”,

Головні тези:

  • У ніч з 1 на 2 березня в Новоросійську сталася атака дронів на нафтоналивний термінал «Шесхаріс», що спричинило серію вибухів та пожежу.
  • Жителі міста відзначали велику кількість вибухів, одна людина постраждала, а мер вводив обмеження на рух в районі порту.

Нафтоналивний термінал “Шесхаріс” горить у Новоросійську на тлі атаки дронів

Перші повідомлення про вибухи в Новоросійську з'явилися о 22:50 за Києвом. Місцеві жителі скаржилися на "хлопки", а мер міста Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху в районі набережної.

Усе це відбувалося не тільки на тлі атаки стандартними дронами, але ще й морськими. Практично відразу після перших вибухів у соцмережах з'явилися кадри з пожежею.

Нафтоналивний термінал «Шесхаріс», ймовірно, спалахнув у результаті атаки на Новоросійськ. Жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів у ніч проти 2 березня. Постраждала одна людина, уточнила місцева влада.

Новоросійськ продовжує зазнавати атаки ЗСУ. На даний момент відомо про пошкодження ще у двох багатоквартирних будинках та п'яти приватних. За двома адресами в результаті виникли спалахи, їх ліквідують.

Нафтоналивний термінал «Шесхаріс» — це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Це з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР морськими дронами ударила по російських портах Туапсе та Новоросійська — джерела
Магура
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами знищила 4 пускові установки С-400 "Тріумф" та 2 радари у Новоросійську — джерела
Тріумф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вивела з ладу причал морського терміналу в Новоросійську
Результати нової “бавовни” в Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?